Британські експерти не називають «точне джерело» речовини, якою отруїли Скрипаля

Британські експерти з хімічної зброї з лабораторії Портон-Даун підтвердили, що колишній агент ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні саме високотоксичною нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Водночас, як заявив в інтерв’ю Sky News директор лабораторії Гері Ейткенхед, «точне джерело» походження речовини експерти не встановлювали, бо це не було їхнім завданням.

За його словами, для виготовлення застосованої в Солсбері речовини потрібні засоби, доступні лише державам.

Ейткенхед також наголосив, що «в жодному разі» нервово-паралітична речовина не могла бути виготовлена в Портон-Дауні, про що заявляли в Кремлі.

Як заявив директор лабораторії, до роботи експертів належить надання наукових доказів, щоб ідентифікувати нервово-паралітичну речовину. «Але не наша робота роботи визначати, де ця речовина була виготовлена», – сказав Ейткенхед.

За його словами, Портон-Даун надав інформацію урядові, «який потім, використовуючи низку інших джерел, дійшов висновків» щодо джерел походження речовини.

Ґрунтуючись на даних експертів, британський уряд раніше заявив, що вважає Росію відповідальною за отруєння скрипалів.

Москва звинувачення відкинула і заявила, що за отруєнням можуть стояти британські спецслужби.

Велика Британія, США, а також понад 20 інших країни, серед яких, зокрема, Україна, у відповідь на отруєння вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.