Юлія Скрипаль притомна й може говорити – «Бі-Бі-Сі»

Дочка екс-шпигуна Сергія Скрипаля, 33-річна Юлія, вже опритомніла й може говорити, повідомляє ввечері 29 березня британська телерадіомовна корпорація «Бі-Бі-Сі».

«Я хочу скористатися цією можливістю, щоб ще раз подякувати співробітникам лікарні Солсбері за надання таких високоякісних послуг упродовж останніх кількох тижнів. Я дуже пишаюся нашими фахівцями й усіма тими, хто їх підтримує», – заявила медичний директор лікарні Солсбері Крістін Бланшард.

Про вихід Юлії Скрипаль із критичного стану Радіо Свобода повідомило раніше 29 березня.

Стан її батька, Сергія Скрипаля, за даними лікарів, критичний, але стабільний.

Скрипалі перебували у комі, відколи були госпіталізовані 4 березня у британському Солсбері. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

Раніше в поліції Великої Британії заявили, що найвища концентрація нервово-паралітичного речовини була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері. Москва причетність до отруєння заперечує.

У рамках розслідування «справи Скрипаля» понад 20 країн уже вислали більше ніж 150 російських дипломатів. Росія ввечері 29 березня відповіла дзеркальними заходами.