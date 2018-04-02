Отруєння Скрипаля: Лавров припустив причетність Великої Британії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність розглядати «інші версії», окрім російської спецоперації, у справі про отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Про це він сказав на прес-конференції у Москві.

«Це може бути цілковито вигідно і британським спецслужбам, які відомі своєю здатністю діяти з ліцензією на убивство. Це може бути вигідно і британському уряду, який явно потрапив у незручну ситуацію, не виконавши перед своїми виборцями обіцянок щодо тих умов, на яких вони забезпечать Brexit. Може бути ціла низка причин, які не можна відкидати. Серйозні експерти їх не відкидають», – зауважив Лавров.

Це не перша версія, яку озвучують російські посадовці. Зокрема, депутат Держдуми Микола Ковальов заявляв у коментарях російським ЗМІ про можливий «український слід» в отруєнні Скрипаля, а представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич висловлювався про те, що «лабораторії для виробництва отруйних речовин згаданої категорії залишились у цілій низці інших держав, включно з країнами Балтії».

Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, який видав багатьох російських агентів Британії. Йогоразом із дочкою Юлією виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

Згодом до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. Україна, яка оголосила небажаними особами 13 дипломатів, є на третьому місці за кількістю таких осіб – слідом за США та Великою Британією.

Міністерство закордонних справ Росії натомість оголосило про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав. Представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії повинні залишити Росію до 7 квітня.