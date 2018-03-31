Лінкявічус: Литва не може «на 100%» запобігти хімічній атаці своєї території

Литва намагається запобігти можливій хімічній атаці з боку Росії на своїй території, але не може повністю гарантувати безпеку в цьому питанні. Про це заявив у поширеному 31 березня виданню Newsader міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

«Постійно з кожної події робляться якісь висновки... Профілактичні заходи, співпраця між інституціями та союзниками, обмін інформацією – все це дозволяє сподіватися на якусь превентивність. Однак запобігти цьому на сто відсотків, напевно, неможливо – будемо відверті», – заявив міністр, відповідаючи на запитання про напад із застосуванням хімічної зброї в британському місті Солсбері, жертвами якого стали екс-шпигун Сергій Скрипаль, його дочка Юлія та британські громадяни.

Литва приєдналася до десятків країн, які висланням російських дипломатів відповіли на атаку, в якій офіційний Лондон звинуватив Москву. Кремль неодноразово заперечував причетність Росії до цього інциденту.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері.​

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

Росія 30 березня відповіла дзеркальними заходами.