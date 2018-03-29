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Уже 28 стран Запада присоединились к массовой высылке российских дипломатов – по призыву Великобритании. Всего выслано 143 дипломата, среди которых, по словам руководителей стран Запада, есть и разведчики. Насколько ощутим удар по агентуре Российской Федерации за рубежом? Какую информацию собирали «дипломаты под прикрытием»? И как высылка повлияет на политику России? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали политолог, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий, юрист-международник Виталий Власюк и генерал-лейтенант СБУ, бывший замглавы СБУ (1995-1998, 2005 годов) Александр Скибинецкий.

– Откуда такая резкая реакция стран Запада? Что они хотели показать миру и России?

Юрий Лесничий: Скорее всего, это единение вокруг позиции, которую определила Британия, начав такой серьезный конфликт с Россией. Вырисовалась антироссийская ось в странах мира, к которым вынуждено присоединилась Украина.

Есть надежда, что в войне России против Украины эти несмелые начальные шаги от санкций к открытым дипломатическим противостояниям могут привести к тому, что Путин одумается и российская позиция будет более согласованной с международным правом.

Либо же возможность договориться с Путиным-диктатором будет уже нереальной и дальше это будет более сильное принуждение к миру.

Британцы прямо упоминали о череде событий, начиная с аннексии Крыма, войны на Донбассе, а теперь Скрипаль

​Виталий Власюк: Я думаю, тут и дело Скрипаля, и комплекс других причин. Ведь не зря те же британцы прямо упоминали о череде событий, начиная с аннексии Крыма, войны на Донбассе, а теперь Скрипаль. Об этом прямым текстом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Таким образом давая очень четкий сигнал Путину и всему миру, что эти события ставятся в один ряд.

Более того, Тереза Мэй в своем выступлении прямо сказала, что Российская Федерация, как они считают, применила силу против Великобритании. Эта фраза очень жесткая, поскольку после Второй мировой войны человечество договорилось не применять силу в межгосударственных отношениях.

– Что это значит?

Виталий Власюк: Россия цепляется за свою любимую отговорку «докажите». Но тут ничего не нужно доказывать. Если Великобритания набралась мужества и сказала, что Россия применяет против них силу, то это ее внутреннее дело.

– Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сказал насчет 13 сотрудников российской дипмиссии в Украине, которые тоже будут высланы. Якобы вместо них Россия имеет право прислать кого-то на замену. Это высылка конкретных людей, просто ротация?

Виталий Власюк: Я думаю, что он мог некорректно сказать или его не правильно поняли. Каждое государство имеет право выдворить любого иностранца со своей территории. Если сейчас это происходит касательно дипломатов, конкретные персоны объявляются персонами нон грата, которые должны в определенный срок покинуть страну.

Иначе какой смысл выдворять дипломатов, чтобы потом взять других. Никто не будет принимать новых.

Слушатель, Славянск: Я считаю, что это не повлияет на курс России. Если Россия признает, что это она, ей тогда ведь не снимут за это санкции. А если не признает, Запад скажет, что она темнит.

Юрий Лесничий: Даже США сделали серьезное заявление по этому поводу. Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил Путина буквально виновным в попытке убийства Скрипаля. Таких дипломатических и вообще заявлений в сторону сильных государств не было.

Уже не могут закрыть глаза на применение откровенной силы на чужой территории с угрозой для огромного количества людей. То, что когда-то было сделано по отношению к Литвиненко. Но тогда не было оснований утверждать, что это были именно россияне.

– А сейчас есть основания? Есть предположения, но это ведь не доказано. Вдруг выяснится, что это не Россия, а дипломатов уже выслали?

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Виталий Власюк: Данные события имеют международно-правовой эффект, разбирательство должно быть международно-правовым. Вариантов всего лишь два.

Во-первых, Совет безопасности ООН, который может рассмотреть данный случай исходя из того, что он является угрозой миру и безопасности. Во-вторых, Международный суд ООН. Но Российская Федерация, будучи постоянным членом Совбеза ООН, заблокирует любые попытки устроить судебное разбирательство.

Чтобы ООН начала рассматривать дело, оба государства должны согласиться передать спор Международному суду ООН на рассмотрение. Согласится ли Россия передать этот случай на рассмотрение? Конечно же нет.

Им очень просто кричать, что нет доказательств, они прекрасно понимают, что только две инстанции в мире могут рассмотреть данный процесс с четким анализом доказательств.

– Александр, контрразведка Литвы заявляет, что треть российских дипломатов, которые работают в этой стране, являются сотрудниками спецслужб. Как вы оцениваете долю тех, кто завербован спецслужбами среди российских дипломатов?

Под прикрытием дипломатических служб работают разведчики, в основном Служба внешней разведки России

​Александр Скибинецкий: Под прикрытием дипломатических служб работают разведчики, в основном Служба внешней разведки России. Их количество может зависеть от важности и широты тех задач, которые решают эти агентуры в конкретной стране.

Я допускаю, что в Литве многие сотрудники дипломатического представительства могли быть сотрудниками Службы внешней разведки, потому что Прибалтика представляет стратегический интерес для России.

Точно так же в США. Я думаю, что там очень много разведчиков в составе агентур Службы внешней разведки и Главного разведуправления Генштаба российского Министерства обороны. Разведчиков под прикрытием дипломатов очень много.

– Какого рода информацию они могут собирать? И насколько обезопасились страны Запада, выдворив этих дипломатов?

Александр Скибинецкий: Я думаю, это большая помеха в работе российской разведки. Или поставили на паузу, потому что приедут новые и будут заниматься тем же.

Информация политического характера, экономического, военного. Собирают разными способами. Есть разведчики, которые собирают информацию в ходе личного общения с источниками. Есть разведчики-агентуристы, которые проводят тайные операции по связи и встречам со своей агентурой. Есть разведчики-визуальщики, которые ведут визуальное наблюдение за конкретными объектами.

– Не видите ли вы в массовой высылке дипломатов настоящую причину – выслать этих разведчиков?

Александр Скибинецкий: Я думаю, что любая такая акция по высылке дипломатов и вообще акция по пресечению деятельности конкретного дипломата-разведчика – политический вопрос. Многие разведчики известны контрразведке.

Другое дело – поймать за руку и получить повод для выдворения. И все равно даже при этом принимается политическое решение.

Юрий Лесничий: Нарышкин не отрицает, что там были разведчики, он абсолютно откровенно сказал. Но взять и сделать политический шаг – путь к определенному обострению. Сейчас этот шаг сделали. При том сколько россияне дали поводов.

– Каким может быть возможный ответ России? Скорее всего Россия отзовет такое же количество дипломатов со своей территории. Какие могут быть последствия?

Россия может стать на уровень Северной Кореи по взаимодействию с миром

​Юрий Лесничий: Конечно же, у России наверняка будут приняты какие-то зеркальные меры. Но представьте, одна страна практически у всех цивилизованных стран мира отзывает огромное количество дипломатов. Это очень подчеркнуло отношение к России.

Конечно, Россия попытается переключить все это на то, что это обычная ротация. Но НАТО сократило размер миссии, там ротация будет невозможна. Украина уже на протяжении последних трех-четырех лет до максимума сократила количество миссии. Если мир пойдет по пути таких методов, то Россия может стать на уровень Северной Кореи по взаимодействию с миром.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)