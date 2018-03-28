Вперше в історії Україна так виразно стоїть поруч із західними партнерами – Данило Лубківський

Гості: Данило Лубківський, дипломат; Мар’яна Беца, речниця МЗС України (телефоном); Роман Цимбалюк, московський кореспондент інформагенції УНІАН («Скайпом»).

13 російських дипломатів залишають Україну. Їхнє видворення відбувається в рамках безпрецедентного за масштабами дипломатичного удару по Росії. Понад 20 країн світу вже оголосили про видворення більше ніж 150 російських дипломатів. Це реакція на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергій Скрипаля та його дочки Юлії. Як вважають у Британії, Росія беззаперечно причетна до цього терористичного акту.

Віталій Портников: Пане Лубківський, це історичний момент, тому що вперше ми по інший бік, так би мовити, «залізної завіси». Раніше, коли такі демарші робилися, але не такі масові, Україна була разом з тими, хто скоював злочини, а тепер самі можемо дозволити собі вигнати з нашої території працівників спецслужб країни-агресора під дипломатичним прикриттям. Чому ж мали чекати всесвітнього демаршу, щоб позбутися цього навантаження на наше життя?

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Данило Лубківський: Справді, бачимо велику солідарність західних держав, у тому числі і України стосовно злочину, який був вчинений у Британії, в якому звинувачують Путіна і керівництво російської держави. Справедливим є порушення теми, чому українська держава так довго чекала на саме таку подію, щоб позбутися цієї легальної резидентури, яка працювала під прикриттям диппредставництв.

Вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами

Коли почалася агресія проти України, солідарність з нашою державою світ продемонстрував у визнанні самого факту агресії (рішення Генасамблеї ООН), що були введені санкції проти Росії. Сьогодні ця солідарність продовжується. Це правильна тенденція. Вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами.

Інтереси своїх громадян для керівництва Російської Федерації – це достатньо другорядна історія. Ірраціональне мислення керівництва призводить до того, що народ мовчить.

Відбуватиметься підготовка до зустрічі президентів США і Росії. До цього моменту Росія визначатиметьс, як вона відповідатиме

Швидше за все, Росія дотримуватиметься іншої логіки у своїх відносинах зі США. Очевидно, що відбуватиметься підготовка до планованої зустрічі президентів США і Росії. Очевидно, це відбудеться після інавгурації Путіна. До цього моменту Російська Федерація визначатиметься з тим, яким чином вона відповідатиме.

Україна має враховувати, що реакція може бути непередбачувана. Наша готовність політична, оборонна, безпекова і тісний контакт з партнерами на Заході – це опора для будь-яких несподіванок.

Росія використовуватиме своїх симпатиків або прагматиків, які традиційно обстоюють стереотип, що треба продовжувати доброзичливий діалог з Росією

Росія використовуватиме своїх симпатиків або, умовно кажучи, прагматиків, які традиційно обстоюють цей стереотип, що треба попри все продовжувати доброзичливий діалог з Росією. Це звучить і з Відня, і інших столиць. Навіть рішення щодо «Північного потоку-2» так само впадає у цю матрицю поведінки – демонструємо солідарність, але затверджуємо «Північний поток-2», бо це «прагматичні економічні інтереси»!

Але я не вірю, що протиріччя, які існують в рамках ЄС, здатні підірвати єдність організації, як і євроатлантичну солідарність у таких вузлових питаннях, як ставлення до агресії Росії.

– Пане Цимбалюк, як ви вважаєте, яким чином Росія відповідатиме на ці дії?

Росіяни зроблять дзеркальний крок. Це мінімум, на який стовідсотково піде

​Роман Цимбалюк: Росіяни зроблять дзеркальний крок. Думаю, коли ухвалювалося рішеннями цими країнами, цей факт всі враховували. Це мінімум, на який Росія стовідсотково піде.

Зараз Росія веде «нєравний» бій» з країнами Заходу, які хочуть Росію «поставити на коліна», а Путін цьому якось ще «опирається» і «не дає цього зробити». В загальній російській свідомості і пошуку «ворогів» навколо все зводиться до того, якщо людина хоче отримати візу американську, то вона – зрадник або негідник, або ще якась не дуже гарна людина. Тому що «справжній патріот» Російської Федерації має бути переконаний в тому, що йому там немає чого робити, адже Росія – велика і він може подорожувати тут.

Говорять про справу Скрипаля, який Захід поганий, і проскакує думка: невже це все за Крим?

Декілька разів чув таку думку, що росіяни говорять про справу Скрипаля, який Захід поганий, як вони не люблять Росію і між цим потоком слів дуже часто проскакує така думка: невже це все за Крим? Фактично розуміють, звідки це почалося, але обґрунтувати цю думку заборонено. І навіть історія з висилкою дипломатів подається всередині країни, як підтвердження тези, що Захід «хоче поставити на коліна» Росію.

Якби не ця жахлива трагедія у Кемеровому, російський телевізор був би включений на повну потужність, щоб максимально розкрутити ідею, що «Захід не любить Путіна», «йому не подобається, що Крим наш, Донбас наш» і так далі. Припускати, що люди, які мають вплив на суспільство, можуть сказати: може, нам варто подивитися на себе у дзеркало, може, ми щось не так робимо, то такого немає.

– Пані Беца, українське дипломатичне відомство прораховує наслідки можливої російської відповіді на це рішення України? Чи не призведе це до того, що позбавимо наших громадян певної консульської підтримки, у тому числі заручників Росії, які перебувають у в’язницях цієї держави? До них і так не дуже просто потрапити, а коли дипломатів стане менше, то ще важче буде.

Рішення про видворення 13 російських дипломатів з території України було дуже скоординоване і виважене

​Мар’яна Беца: Рішення про видворення 13 російських дипломатів з території України було дуже скоординоване і виважене. Ми аналізували можливі ризики, наслідки.

Рішення було ухвалене у дусі солідарності з британськими партнерами і трансатлантичними союзниками, щоб ще раз показати Росії, що не можна порушувати міжнародне право, нехтувати абсолютно людським життям. Україна, як ніхто, це відчуває щодня.

Важко спрогнозувати дії Росії. Більшість з них (з російських дипломатів – ред.), як правило працюють на спецслужби. У нас для цього теж були докази, які збиралися компетентними органами. Реакція Росії може бути дзеркальною – можуть бути вислані українські звичайні дипломати на основі принципів взаємності, але може бути асиметричною. Насправді Росія не знає червоних ліній, вже всі можливі лінії вона перейшла.