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28 Березень 2018, Київ 21:31
Політика

Вперше в історії Україна так виразно стоїть поруч із західними партнерами – Данило Лубківський

Ілюстраційне фото. Російське посольство у Вашингтоні, 27 березня 2018 року

Гості: Данило Лубківський, дипломат; Мар’яна Беца, речниця МЗС України (телефоном); Роман Цимбалюк, московський кореспондент інформагенції УНІАН («Скайпом»).

13 російських дипломатів залишають Україну. Їхнє видворення відбувається в рамках безпрецедентного за масштабами дипломатичного удару по Росії. Понад 20 країн світу вже оголосили про видворення більше ніж 150 російських дипломатів. Це реакція на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергій Скрипаля та його дочки Юлії. Як вважають у Британії, Росія беззаперечно причетна до цього терористичного акту.

Ваша Свобода | Російські дипломати залишають Україну
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Ваша Свобода | Російські дипломати залишають Україну
відео Радіо Свобода

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Віталій Портников: Пане Лубківський, це історичний момент, тому що вперше ми по інший бік, так би мовити, «залізної завіси». Раніше, коли такі демарші робилися, але не такі масові, Україна була разом з тими, хто скоював злочини, а тепер самі можемо дозволити собі вигнати з нашої території працівників спецслужб країни-агресора під дипломатичним прикриттям. Чому ж мали чекати всесвітнього демаршу, щоб позбутися цього навантаження на наше життя?

(Повна версія програми)

Данило Лубківський: Справді, бачимо велику солідарність західних держав, у тому числі і України стосовно злочину, який був вчинений у Британії, в якому звинувачують Путіна і керівництво російської держави. Справедливим є порушення теми, чому українська держава так довго чекала на саме таку подію, щоб позбутися цієї легальної резидентури, яка працювала під прикриттям диппредставництв.

Данило Лубківський
Данило Лубківський

Вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами
Данило Лубківський

Коли почалася агресія проти України, солідарність з нашою державою світ продемонстрував у визнанні самого факту агресії (рішення Генасамблеї ООН), що були введені санкції проти Росії. Сьогодні ця солідарність продовжується. Це правильна тенденція. Вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами.

Інтереси своїх громадян для керівництва Російської Федерації – це достатньо другорядна історія. Ірраціональне мислення керівництва призводить до того, що народ мовчить.

Відбуватиметься підготовка до зустрічі президентів США і Росії. До цього моменту Росія визначатиметьс, як вона відповідатиме
Данило Лубківський

Швидше за все, Росія дотримуватиметься іншої логіки у своїх відносинах зі США. Очевидно, що відбуватиметься підготовка до планованої зустрічі президентів США і Росії. Очевидно, це відбудеться після інавгурації Путіна. До цього моменту Російська Федерація визначатиметься з тим, яким чином вона відповідатиме.

Україна має враховувати, що реакція може бути непередбачувана. Наша готовність політична, оборонна, безпекова і тісний контакт з партнерами на Заході – це опора для будь-яких несподіванок.

Росія використовуватиме своїх симпатиків або прагматиків, які традиційно обстоюють стереотип, що треба продовжувати доброзичливий діалог з Росією
Данило Лубківський

Росія використовуватиме своїх симпатиків або, умовно кажучи, прагматиків, які традиційно обстоюють цей стереотип, що треба попри все продовжувати доброзичливий діалог з Росією. Це звучить і з Відня, і інших столиць. Навіть рішення щодо «Північного потоку-2» так само впадає у цю матрицю поведінки – демонструємо солідарність, але затверджуємо «Північний поток-2», бо це «прагматичні економічні інтереси»!

Але я не вірю, що протиріччя, які існують в рамках ЄС, здатні підірвати єдність організації, як і євроатлантичну солідарність у таких вузлових питаннях, як ставлення до агресії Росії.

– Пане Цимбалюк, як ви вважаєте, яким чином Росія відповідатиме на ці дії?

Росіяни зроблять дзеркальний крок. Це мінімум, на який стовідсотково піде
Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк: Росіяни зроблять дзеркальний крок. Думаю, коли ухвалювалося рішеннями цими країнами, цей факт всі враховували. Це мінімум, на який Росія стовідсотково піде.

Зараз Росія веде «нєравний» бій» з країнами Заходу, які хочуть Росію «поставити на коліна», а Путін цьому якось ще «опирається» і «не дає цього зробити». В загальній російській свідомості і пошуку «ворогів» навколо все зводиться до того, якщо людина хоче отримати візу американську, то вона – зрадник або негідник, або ще якась не дуже гарна людина. Тому що «справжній патріот» Російської Федерації має бути переконаний в тому, що йому там немає чого робити, адже Росія – велика і він може подорожувати тут.

Лавров в Ташкенті назвав вислання російських дипломатів «хамством» (відео)
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Лавров в Ташкенті назвав вислання російських дипломатів «хамством» (відео)

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Говорять про справу Скрипаля, який Захід поганий, і проскакує думка: невже це все за Крим?
Роман Цимбалюк

Декілька разів чув таку думку, що росіяни говорять про справу Скрипаля, який Захід поганий, як вони не люблять Росію і між цим потоком слів дуже часто проскакує така думка: невже це все за Крим? Фактично розуміють, звідки це почалося, але обґрунтувати цю думку заборонено. І навіть історія з висилкою дипломатів подається всередині країни, як підтвердження тези, що Захід «хоче поставити на коліна» Росію.

Якби не ця жахлива трагедія у Кемеровому, російський телевізор був би включений на повну потужність, щоб максимально розкрутити ідею, що «Захід не любить Путіна», «йому не подобається, що Крим наш, Донбас наш» і так далі. Припускати, що люди, які мають вплив на суспільство, можуть сказати: може, нам варто подивитися на себе у дзеркало, може, ми щось не так робимо, то такого немає.

Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк

– Пані Беца, українське дипломатичне відомство прораховує наслідки можливої російської відповіді на це рішення України? Чи не призведе це до того, що позбавимо наших громадян певної консульської підтримки, у тому числі заручників Росії, які перебувають у в’язницях цієї держави? До них і так не дуже просто потрапити, а коли дипломатів стане менше, то ще важче буде.

Рішення про видворення 13 російських дипломатів з території України було дуже скоординоване і виважене
Мар’яна Беца

Мар’яна Беца: Рішення про видворення 13 російських дипломатів з території України було дуже скоординоване і виважене. Ми аналізували можливі ризики, наслідки.

Рішення було ухвалене у дусі солідарності з британськими партнерами і трансатлантичними союзниками, щоб ще раз показати Росії, що не можна порушувати міжнародне право, нехтувати абсолютно людським життям. Україна, як ніхто, це відчуває щодня.

Мар’яна Беца
Мар’яна Беца

Важко спрогнозувати дії Росії. Більшість з них (з російських дипломатів – ред.), як правило працюють на спецслужби. У нас для цього теж були докази, які збиралися компетентними органами. Реакція Росії може бути дзеркальною – можуть бути вислані українські звичайні дипломати на основі принципів взаємності, але може бути асиметричною. Насправді Росія не знає червоних ліній, вже всі можливі лінії вона перейшла.

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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