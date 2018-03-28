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28 Березень 2018, Київ 15:09
Новини | Міжнародні

Чорногорія вирішила видворити російського дипломата через отруєння Скрипаля

Чорногорія вирішила видворити російського дипломата у зв’язку з отруєнням у Великій Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

«Уряд Чорногорії оголошує персоною нон ґрата російського дипломата, який працює в посольстві Росії», – йдеться в повідомленні у twitter уряду Чорногорії.

Відповідно до повідомлення, дипломат має протягом тижня залишити територію Чорногорії.

Крім того, уряд Чорногорії відкликає дозвіл на роботу російського почесного консула в Чорногорії.

Як повідомили 28 березня у Держдепартаменті США, Сполучені Штати і союзники на сьогодні вислали 151 російського дипломата.

Уряди понад 20 країн оголосили про вислання російських дипломатів у зв’язку з отруєнням Скрипалів. Зокрема, президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 російських дипломатів і закрити російське консульство в Сієтлі. Аналогічні заходи, хоча і менш масштабні, ухвалили і країни Європи. Україна заявила, що видворить 13 російських дипломатів.

27 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс висилає сімох представників російської місії.

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