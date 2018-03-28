У Кремлі заявляють, що «залишаються відкритими» до саміту Путіна і Трампа

Кремль заявляє, що президент Росії Володимир Путін залишається готовим до проведення спільного саміту з президентом США Дональдом Трампом, попри масове вислання російських дипломатів із країн Заходу.

«Це залежить від американської сторони, але російська сторона залишається відкритою», – заявив 28 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Путін готовий, і російська сторона готова до взаємовигідних і взаємно довірливих відносин з усіма країнами, включаючи Сполучені Штати, в тому обсязі, до якого готові наші опоненти чи», – додав Пєсков.

За його словами, Кремль поки що не має інформації про готовність Трампа зустрітися з Путіним після рішення Вашингтона вислати понад 60 дипломатів.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері.

Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.

Після виборів президента в Росії раніше цього місяця президент США Дональд Трамп привітав Володимира Путіна з переобранням і додав, що хоче зустрітися з Путіним у «недалекому майбутньому».