Трамп про привітання Путіна: порозуміння з Росією – це «добра справа»

Президент США Дональд Трамп назвав «доброю справою» пошук спільної мови з Росією.

«Я зателефонував президенту Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах (у минулому Обама також телефонував йому). Fake News Media сходять з розуму, тому що вони хотіли від мене різкої критики до нього (президента Росії). Вони помиляються. Порозумітися з Росією (та іншими) – це добра справа, а не погана», – написав Трамп у twitter.

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Дональд Трамп заявив, що він привітав Володимира Путіна з переобранням на новий президентський термін. Трамп також повідомив, що хоче зустрітися з Путіним у «недалекому майбутньому», щоб оговорити Україну, Сирію і Північну Корею. Трампа почали критикувати за привітання Путіну.

За попередніми даними, Путін перемагає на виборах президента Росії, що відбулися 18 березня. За даними російської ЦВК, він набирає 76,7% голосів.

В ОБСЄ заявили, що виборам у Росії бракувало реальної конкуренції.

Це буде вже четвертий 6-річний термін президентства Путіна. 65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Останнім часом відносини між Заходом і Росією вкотре погіршилися через отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки. Британські слідчі заявляють, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виготовленою в Росії. Влада Британії поклала відповідальність за цей злочин на російську владу. Москва звинувачення відкидає.