Слідчий комітет Росії запросив у Лондона матеріали у «справі Скрипаля»

Слідчий комітет Росії звернувся до компетентних органів Великобританії з проханням надати правову допомогу у кримінальній справі про отруєння в британському Солсбері дочки колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, російської громадянки Юлії Скрипаль, йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.

Як заявила офіційний представник комітету Світлана Петренко, російська сторона попросила британських колег надати копії матеріалів кримінальної розслідування. Зокрема, результати огляду місця події, результати медогляду Юлії Скрипаль і проведених експертиз.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом замаху на вбивство Юлії Скрипаль ще 16 березня.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія перебувають у комі, відколи були госпіталізовані 4 березня у британському Солсбері. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».. Напередодні в поліції Великобританії заявили, що найвища концентрація нервово-паралітичного речовини була виявлена на вхідних дверях будинку Скрипаля в Солсбері. Москва причетність до отруєння заперечує.

У рамках розслідування «справи Скрипаля» вже 28 країн вислали російських дипломатів.