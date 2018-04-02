Отрута на дверях – у центрі розслідування замаху на Скрипаля

Американська газета The New York Times і телеканал CNN повідомляють, що розслідування спроби убивства в Британії колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки зосередилося на версії, згідно з якою отрута могла бути нанесеною на дверну ручку помешкання жертви.

Видання пише, що має інформацію від «офіційних осіб, поінформованих про перші висновки слідства». CNN також не називає своє джерело, але зауважує, що має підтвердження, повідомленого NYT.

«Цю операцію вважають такою ризикованою і чутливою, що її навряд чи могли провести без схвалення з Кремля», – переповідає припущення часопис.

«Оскільки речовина така потужна, сказали офіційні представники, завдання могли виконувати лише навчені професіонали, обізнані з хімічною зброєю. Британські та американські представники мають сумніви, що таку ризиковану операцію могли здійснити самостійні особи або що вони могли отримати речовину без схвалення на найвищому рівні російського уряду», – пише New York Times.

Газета додає, що майже таке ж формулювання використовували представники американських розвідслужб у жовтні 2016 року, коли покладали на російських хакерів відповідальність за викрадення електронної пошти з Національного комітету Демократичної партії США.

New York Times цитує незалежного фахівця з хімічної зброї Річарда Ґатрі, який вказав на важливість можливого застосування нервово-паралітичної отрути на дверній ручці: «Бо це означає, що хтось мав перебувати у Сполученому Королівстві з тою речовиною… Необхідно було б створити щось, що пристало б до дверної ручки і щоб воно відстало, якщо до нього доторкнутися, але щоб не відпало само надто швидко. Це складна хімія».

Москва відкидає будь-яку причетність до інциденту в англійському Солсбері, де 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію 4 березня виявили у критичному стані на лавці у центрі містечка.

Політичні кола в Лондоні обурені натяками російських представників і зокрема російського посла Олександра Яковенка, що до спроби вбивства могли бути причетні британці.

Удар по Солсбері

Під час святкувань Великодня у Солсбері у неділю єпископ Ніколас Родерік Голтам сказав, що інцидент з отруєнням Скрипалів залишив глибокий слід містечку.

Він сказав, що чотирма тижнями після події багато жителів збентежені та обурені.

«Останні чотири тижні у Солсбері були дуже дивні… Ми маємо опис того, що сталося, але не повністю знаємо, що це означає», – сказав єпископ.

Він непрямо застеріг від ворожості до усіх росіян і наголосив, що більшість людей у Росії також хочуть жити мирно.

Також у Солсбері скаржаться, що інцидент з отрутою вплинув на поведінку людей та завдав шкоди бізнесу в центрі містечка.

Згідно з останніми повідомленнями, Сергій Скрипаль залишається у критичному стані, але його донька вийшла зі стану коми і, як повідомили журналісти Британської телерадіомовної корпорації, могла говорити.

Місцевого службовця поліції, який також зазнав впливу отрути, виписали з лікарні.

Усім, хто був у Солсбері в місцях, де перебували жертви інциденту 4 березня, рекомендували очистити особисті речі та випрати одяг.