153 шпигунів Росії «викинули» з країн по всьому світу – речниця Держдепартаменту США

Загалом країни світу, які підтримують США та їх союзників, вислали 153 російських шпигунів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

Як відомо, Велика Британія, США та країни Заходу покладають на Росію відповідальність за спробу вбивства Сергія Скрипаля із використанням отруйної речовини «Новачок», яка характеризується спеціалістами як хімічна зброя.

Науерт відзначила, що Росія назвала 60 американських дипломатів «персонами нон грата» і тепер ті повинні залишити Російську Федерацію протягом тижня. Також Москвою ухвалено рішення про закриття консульства США у Росії протягом 2-х діб.

«Немає виправдання російські відповіді», – відзначила Науерт.

«Заходи з нашого боку були вмотивовані виключно нападом на Об'єднане Королівство та британського громадянина та його доньку. Нагадую, що у цій атаці було вперше в мирний час використано військову отруйну речовину «Новачок» проти країни-союзника США», – наголосила Науерт.

Речниця Державного департаменту також підкреслила, що США зі свого боку пішли на видворення російських шпигунів після ґрунтовних роздумів та разом із країнами-союзниками в цілому світі.

«28 країн світу на сьогодні приєднались до США у підтримці наших союзників та ухвалили рішення викинути 153 російських шпигунів», – заявила Науерт.

Речниця Державного департаменту також заявила, що США лишають за собою право вдатись до нових заходів щодо Росії.

Раніше МЗС Росії повідомили про оголошення persona non grata 58 співробітників посольства США у Москві та двох співробітників генерального консульства США у Єкатеринбурзі. Таке рішення у Росії мотивували «порядком заходів у відповідь». Статус persona non grata оголошено «за діяльність несумісну із дипломатичним статусом».