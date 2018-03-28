Міністр оборони США: Росія використала у Європі зброю масового знищення вперше після Другої світової

Міністр оборони США Джим Маттіс суворо засудив Росію за отруєння на території Великої Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та поклав відповідальність за спробу вбивства на президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» з питань національної безпеки Джефф Селдін.

«Міністр оборони США Джим Маттіс розкритикував «досить очевидне використання Росією зброї масового знищення, хімічної речовини, у Європі вперше після Другої світової війни», – твітує Селдін у вівторок.

Маттіс назвав дії Росії щодо Скрипаля «замахом на вбивство чоловіка та його доньки».

​За словами міністра оборони США, намагання Росії зняти з себе відповідальність за замах на Скрипаля нагадує про те, як відбувалась незаконна анексія Росією Криму та події на сході України.

«Вони знімають шеврони з військових і відправляються до Криму. Вони кажуть, що непричетні до операцій у східній Україні. Не уявляю, як вони можуть таке говорити просто в очі», – наводить слова міністра оборони США кореспондент «Голосу Америки».

​Маттіс також наголосив, що Росія «намагається зруйнувати єдність західного альянсу» та «втручається у вибори в інших країнах».

Звісно ж, він відповідальний. Він – голова держави

При цьому міністр оборони США поклав відповідальність за події на президента Росії Володимира Путіна.

«Звісно ж, він відповідальний. Він – голова держави», – заявив Маттіс.

Напередодні країни Заходу пішли на безпрецедентне вислання російських дипломатів у відповідь на замах на Сергія Скрипаля. Захід покладає відповідальність на Росію.

Маттіс схвалив видворення російських дипломатів і наголосив на необхідності продемонструвати єдність країн Заходу.