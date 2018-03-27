Світова коаліція проти Путіна зміцнюватиметься – Безсмертний

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень; Андрій Римарук, представник громадської організації «Повернись живим»; Роман Безсмертний, колишній представник України у Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську.

Після певного затишшя у війні на Донбасі обстановка знову загострилася. За даними прес-центру штабу АТО, протягом останніх трьох діб контрольовані й озброєні Росією бойовики понад 100 разів відкривали вогонь. За цими даними, зокрема, бойовики знову зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській. Зі свого боку, в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» звинувачують у зриві угоди про перемир’я українських військових. За домовленістю Тристоронньої контактної групи, черговий режим припинення вогню мав початися 5 березня. Загалом протягом війни на Донбасі перемир'я зривали вже 12 разів. Це констатувала у Facebook віце-спікер Верховної Ради, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. Вона повідомила, що за ініціативою України є домовленість про «пасхальне» перемир'я на Донбасі з 30 березня цього року.

Олександр Лащенко: Пане Римарук, перемир’я бодай якось дотримується чи знову зрив, знову буде певна, принаймні, активізація бойових дій?

​Андрій Римарук: Перемир’я – це одна з тем, на яку я не дуже люблю розмовляти. Кожному громадянину України у себе в голові треба визначитися: у нас війна чи якась пародія війни? Слово «війна» унеможливлює якісь домовленості під назвою «хлібне» перемир’я, «шкільне» перемир’я, «всеохоплююче» і тому подібне. Зараз загострення є на фронті.

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Хлопці до любого розвитку подій готові – адекватну відповідь противник отримує моментально. Тільки за минулу добу вдалося поранити 12 бойовиків

Я спустився трошки нижче до Маріуполя, проїжджав по тиловій зоні – о другій дня чітко було чути, як артилерія ворога працювала в районі Чермалика, Павлополя і Гранітного.

Наші хлопці до любого розвитку подій готові – адекватну відповідь противник отримує моментально. За моєю інформацією, тільки за минулу добу нам вдалося поранити 12 бойовиків.

​– Пане Мусієнко, планується «пасхальне» перемир’я – 13-е на Донбасі з 30 березня цього року. Скільки ще – 20, 30, 40 перемир’їв буде?

Місія Волкера під питанням, можливо, буде запропонований інший формат

​Олександр Мусієнко: Загалом інтенсивність обстрілів на Донбасі зменшилася, але бачимо, що довіри до противника немає. Яке це вже перемир’я, і воно зривається з вини якраз Російської Федерації. Після виборів президента призупинення переговорного процесу по лінії Волкер-Сурков (місія Волкера взагалі під питанням, можливо, буде запропонований інший формат), призупинення переговорів по миротворчому процесу, з інших питань, зміни в США у зовнішній політиці (прихід Помпео на посаду держсекретаря і зміна радника з питань нацбезпеки Болтона), «нормандський формат» на паузі (зараз зі Скрипалем скандал, висилають дипломатів, не до України, скажімо відверто) – вакуум, який утворився, невідомо, що далі, як просуватиметься «мінський процес». Все зараз у великій геополітичній площині.

Путін підтвердив свої «царські» повноваження. Він буде тиснути, щоб виторговувати якнайкращі умови

Він (Путін – ред.) підтвердив свої фактично «царські» повноваження. До того, як були вибори, інтенсивність вогню була зменшена, але, на превеликий жаль, були і поранені українські військові, і загиблі. Природно, що він буде тиснути, щоб виторговувати для себе якнайкращі умови.

Геополітична площина для Росії і Путіна важлива – не допустити Україну в НАТО, просування НАТО на схід. Зрив євроінтеграційних перспектив і процесів в Україні – це питання не знято. Поки не знято, доти триватимуть обстріли, ескалація, буде тривати війна. Якщо США, Україна і Росія не сядуть за стіл переговорів.

ЗСУ довели, не пустять противника далі

ЗСУ, безумовно, довели, що не пустять противника далі і що можуть вистояти. Щодо перемоги, на жаль, мені здається, що як такого переможця не буде – якщо будуть домовленості в конфігурації, яка є, все йтиме просто до «замороження» конфлікту.

– Пане Безсмертний, ви як вважаєте, «мінський процес» завмер чи оговтається і «пасхальне» перемир’я з 30 березня на Донбасі запрацює?

Роман Безсмертний: «Мінський процес» рухається. Обмін незаконно утримуваними особами і припинення вогню, перемир’я, розмінування – ці процедури йдуть дуже і дуже складно.

Вже місяців п’ять, як світом блукає привид – то Суркова міняють, то Волкера. Причина – цей формат найпродуктивнішим виявився. Позиція Вашингтона буде жорсткішати

Щодо формату Волкер-Сурков, то вже місяців п’ять, як світом блукає привид – то Суркова міняють, то Волкера. Причина в тому, що цей формат найпродуктивнішим виявився за 4 роки розмови на цю тему. Пауза є наслідком кадрових змін. Очевидно, що позиція Вашингтона буде жорсткішати.

Формування антипутінської коаліції у світі триватиме. До завершення Чемпіонату з футболу, якщо він відбудеться у Росії, ще є шанс нагнітання ситуації і перехід в активну фазу гонки озброєнь і Холодної війни

Те, що зараз відбувається на міжнародній арені за наслідками отруєння Скрипаля у Лондоні – річ, яка, очевидно, є синхронізована між Лондоном, Вашингтоном і Брюсселем. Динаміка конфронтації наростання і формування антипутінської коаліції у світі триватиме. До завершення Чемпіонату з футболу, якщо він відбудеться у Росії, ще є шанс нагнітання цієї ситуації і перехід її в активну фазу гонки озброєнь і Холодної війни, якимось чином «розшити». Але для цього треба усвідомити, що діалог треба вести на чотирьох напрямках, бо воно не «розшивається» лише в діалозі Україна-Росія, Росія-Європа або Росія-США.

Найбільше страждає розшматований український Донбас. Але варіативність розв’язання ситуації зростає

У даному випадку основним об’єктом, який найбільше страждає, є розшматований український Донбас. Мовчанка «нормандського формату», яка вже триває більше від року, є причиною того, що ситуація визначається або на рівні керівництва Кремля, або на рівні Оперативного управління військами на лінії розмежування. Але варіативність розв’язання ситуації зростає. Сила, як фактор стримування, найбільше впливатиме на поведінку Кремля. Поєднання економічних, банківських санкцій і фактору сили швидко спонукатимуть сторони до залучення діалогу. Тому тут не можна одне одному протиставляти.

З появою держсекретаря Помпео і радника Болтона діалог по рівню Москва-Вашингтон в активності зросте. Тому що позиція їх достатньо жорстка, що означає, що позиція конкретизовуватиметься. Мова буде вестися не лише про 60 дипломатів.

Аналіз ситуації зі Скрипалем у Лондоні показує, якою дорогою ціною світ прозріває, як швидко запускаються речі, про які довго думали. Там накопичено «пороху», який «сухий». І цей «порох» тиснутиме на Кремль.

Війна війною, а дипломати мають роботу робити

Україні треба задуматися про свої ініціативи. Від них залежить ситуація на Донбасі і в Центральній Європі. Це те, з чим Україна провисала впродовж усіх 4 років. Війна війною, а дипломати мають свою роботу робити. Поява в російській, міжнародній пресі тези про готовність Путіна (щодо міжнародної адміністрації на Донбасі – ред.) – лише інформація, що, можливо, такий варіант розглядався.

Переляк з можливості непроведення Чемпіонату з футболу зобов’язує Кремль тактично маневрувати

Переляк з можливості непроведення Чемпіонату з футболу зобов’язує Кремль тактично маневрувати. Це той дедлайн, який потрібно використати, вкинувши наживку таким чином, щоб її потім не можна було викинути.

Закінчиться чемпіонат – Україна входитиме у свою політичну весну, а потім і осінь з двома виборами – президентськими і парламентськими. Українській стороні треба поспішити в напрямку діалогу з Росією, переговорів у Радбезі і діалогу з громадянами, які опинилися заручниками на Донбасі.