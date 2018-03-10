Якщо Росія хоче мати вплив на Київ, вона має забратися зі Східної України – Курт Волкер 

Росія хотіла б бачити в Україні проросійський уряд і відновити те, що вона сприймає, як «нормальну ситуацію», заявив 10 березня на Брюссельському форумі спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

Але, вважає американський дипломат, напавши на Україну, анексувавши Крим та продовжуючи окупацію її сходу, росіяни вчинили протилежне й отримали більш об’єднану, більш націоналістичну й орієнтовану на Захід та антиросійську Україну. Цього ніколи раніше не було, додав Волкер.

За його словами, ця тенденція поглиблюється з кожним днем, молоде покоління українців для Росії втрачене остаточно, бо «вони сприймають її як агресора та окупанта».

«Тож якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, то починати їй слід з виведення своїх військ зі Східної України», – заявив Курт Волкер.

Брюссельський форум – це щорічний майданчик обговорень політиками, експертами, науковцями, представниками громадянського суспільства глобальних, політичних, економічних, безпекових проблем світу, включаючи трансатлантичні відносини.

У дискусії на заході, організованому американським Фондом Джермана Маршалла, також брали участь український віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе і президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.