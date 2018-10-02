Чепіга-«Боширов» став «Героєм Росії» «за Крим» – розслідування

Полковник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більше відомого за попередньою назвою ГРУ) Анатолій Чепіга, якого Велика Британія підозрює в отруєнні родини Скрипалів, отримав звання «Героя Росії» за участь у захопленні Криму. Про це йдеться в розслідуванні російської «Нової газети», яка знайшла товаришів Чепіги по військовій службі.

Зокрема, як сказав газеті неназваний випускник Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища, яке закінчив і Анатолій Чепіга, саме «за Крим» було присвоєне звання «Героя Росії» одним закритим указом президента Росії Чепізі, на той час іще підполковникові, і ще одному випускникові училища, полковникові Олександрові Попову. Їхні імена – наразі останні в переліку випускників училища-«Героїв Росії», викарбувані на пам’ятнику в цьому училищі.

Співрозмовники газети не знають напевно, за що саме Чепіга отримав найвищу російську нагороду, але називають три вирішальні спецоперації російських військ при окупації Криму в лютому 2014 року: захоплення будівлі Ради міністрів АРК, захоплення військового аеродрому Бельбек і роззброєння бригади морської піхоти ЗСУ у Феодосії. «Усі три операції були здійснені без кровопролиття, за що Попов і Чепіга й були вдостоєні звань «Герой Росії», – пише газета з посиланням на товаришів Анатолія Чепіги по службі.

Практично одночасно з цим розслідуванням увечері 1 жовтня було оприлюднене ще одне, що пропонує іншу версію нагородження Чепіги. Анатолій Чепіга отримав звання «Героя Росії» за те, що очолював операцію вивезення до Росії колишнього президента України Віктора Януковича, стверджує російський журналіст-розслідувач Сергій Канєв.

«У лютому 2014 року співробітник ГРУ Чепіга брав участь в евакуації колишнього президента України Віктора Януковича у складі Сил спеціальних операцій Міноборони Росії, отримавши за це звання «Героя Росії». Разом із ним у Кремлі нагороди вручили колишньому особистому охоронцеві (президента Росії Володимира) Путіна Олексієві Дюміну, який згодом став губернатором Тульської області, а також групі «музикантів» із «Консерваторії» з вулиці Народного ополчення (неофіційна назва однієї з військових частин ГРУ в Москві – ред.), яка (група – ред.) надалі склала кістяк ПВК «Вагнер», – пише журналіст у розслідуванні, поширеному сайтом «МБХ Медіа», пов’язаним із російським бізнесменом-утікачем Михайлом Ходорковським.

Журналіст Канєв брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat щодо осіб підозрюваних отруювачів колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки у Великій Британії і змушений був терміново залишити Росію минулого тижня. Українському телеканалові «Громадське» він анонсував, що днями опублікує детальне розслідування з фактами участі Чепіги (або «Руслана Боширова», під цим іменем росіянин їздив до Британії і потім був показаний у телеінтерв’ю в Росії) у спецоперації евакуації Януковича з України.

У Кремлі, як заявляв 28 вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков, не знайшли даних про нагородження званням «Героя Росії» полковника Анатолія Чепіги, підозрюваного в замаху у Великій Британії.

26 вересня розслідувачі міжнародної групи Bellingcat і російського видання The Insider опублікували третю частину їхнього розслідування на підставі знайдених у відкритому доступі і отриманих від неназваних джерел матеріалів про двох росіян, яких підозрюють у спробі отруєння Скрипалів. Ці люди, які мали паспорти на імена «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», на російському пропагандистському телеканалі RT назвали себе туристами. Але, за даними розслідувачів, вони пов’язані з російським Міністерством оборони, а точніше – з колишнім ГРУ (нині – Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії).

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За даними розслідувачів, ім’я щонайменше одного з них виявилося вигаданим: «продавець спортивного харчування Руслан Боширов» виявився полковником ГРУ Анатолієм Чепігою. МЗС Росії назвало оприлюднені розслідувачами дані «новим вкидом».

Москва традиційно заперечує всі дані, які компрометують її. Зокрема, вже кілька разів російські військові, затримані під час бойових дій на Донбасі, за словами Москви, виявлялися звільненими з лав Збройних сил Росії якраз перед затриманням.