Суд у справі про держзраду відмовив адвокатам Януковича у поновленні слідства

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді, 29 жовтня відмовив адвокатам колишнього президента України в поновленні судового слідства.

Суддя Владислав Дев’ятко заявив, що суд заслухав 15 свідків захисту. «Суд надав стороні захисту обґрунтувати свою позицію, всебічно повно суд дослідив аргументи сторін – як обвинувачення, так і захисту. З кожного аргументу сторони захисту, зокрема, ми допитали по декілька свідків. Тому на даний час суд ухвалює – немає підстави для поновлення судового слідства», – вказав суддя Дев’ятко.

29 жовтня суд продовжує заслуховування в дебатах виступу адвоката Януковича Олександра Байдика.

13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.