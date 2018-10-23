Янукович прагне виступити з останнім словом у суді по відеозв’язку – адвокат

Колишній президент України Віктор Янукович прагне в режимі відеоконференції виступити з останнім словом у судових дебатах в Оболонському районному суді Києва, заявив 23 жовтня його адвокат Олександр Горошинський.

За словами захисника, Янукович потребує для цього використання правової допомоги Горошинського на території Росії, тому сам адвокат повинен зареєструватися у відповідному російському реєстрі.

Суддя Владислав Дев’ятко погодився надати «розумні терміни» для реєстрації. Він також заявив, що адвокати Сердюк та Федоренко, які в Росії вже зареєстровані, можуть надати допомогу Януковичу.

Наступне засідання суду в справі Януковича відбудеться 24 жовтня о 9:00.

13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Уже виступили два адвокати Януковича - держадвокат Юрій Рябовол і платний адвокат Олександр Байдик, які попросили суд виправдати Януковича. Ще один платний адвокат Януковича Олександр Горошинський мав закінчити свій виступ 19 жовтня.

Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.