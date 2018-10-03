Адвокат Януковича продовжує рекордний виступ в Оболонському суді

Оболонський районний суд Києва продовжує розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича. У залі засідань тривають судові дебати, виступає адвокат президента-втікача Олександр Байдик й продовжує цитувати інформацію зі ЗМІ про перебіг подій під час Революції гідності.

Виступ адвоката розпочався ще 13 вересня і триває на п’ятиֹ судових засіданнях поспіль.

Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

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16 серпня Оболонський районний суд Києва перейшов до стадії дебатів у цій справі. У цей день прокуратура попросила засудити екс-президента до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі екс-президент переховується за кордоном.