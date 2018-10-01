Адвокат Януковича продовжує виголошувати багатогодинну промову в суді

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду Олександр Байдик 1 жовтня продовжує виголошувати свою промову в рамках судових дебатів в Оболонському районному суді Києва. Його виступ розпочався ще 13 вересня і триває на п’ятиֹ судових засіданнях поспіль.

Головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко на одному з попередніх засідань заявив, що це найдовша промова в історії Оболонського райсуду.

Виступ адвоката Байдика переважно складається з розлогого цитування показань свідків.

Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

16 серпня Оболонський районний суд Києва перейшов до стадії дебатів у цій справі. У цей день прокуратура попросила засудити екс-президента до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі екс-президент переховується за кордоном.