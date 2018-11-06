Януковича викликали до Оболонського суду для останнього слова

Колишнього президента України Віктора Януковича, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, викликали до суду на 19 листопада для останнього слова.

Повістка Оболонського районного суду Києва опублікована у «Урядовому кур’єрі».

Початок засідання призначено на 10:00.

Раніше суд вказав, що 12 і 23 жовтня екс-президент уже мав можливість для виступу, тому резервних днів не буде.

13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.