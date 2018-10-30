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30 Жовтень 2018, Київ 13:33
Новини | Політика

Суд оголосив остаточну дату виступу Януковича з останнім словом

Віктор Янукович

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Оболонський районний суд Києва 30 жовтня ухвалив рішення про завершення стадії дебатів у справі за звинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича в державній зраді. Також суд назвав 19 листопада останнім днем, коли Янукович зможе виступити з останнім словом. Суд вказав, що 12 і 23 жовтня екс-президент уже мав можливість для виступу, тому резервних днів не буде.

Ухваленню цих рішень передувало клопотання адвоката Олександра Байдика з вимогою допиту свідків Авакова та Наливайченка, а також співробітників Управління державної охорони про обставини їхньої поїздки до Криму 23 лютого. Суд відмовив у задоволенні клопотання, заявив, що промова Байдика виходить за встановлені рамки та вирішив зупинити його дебатну промову. Виступ Байдика завершив виголошення промов сторони захисту.

Віктор Янукович
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13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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