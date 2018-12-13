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13 Грудень 2018, Київ 21:15
Новини | Політика

Аваков не прийшов на допит до прокуратури в справі про «замах» на Януковича – ГПУ

У червні екс-охоронець Януковича заявив, що у 2014 році в Харкові планували замах колишнього президента

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не прийшов на допит до прокуратури в справі про нібито замах на президента України Віктора Януковича, повідомили «Громадському телебаченню» в Генеральній прокуратурі України.

У відомстві не пояснили, чому міністр не з'явився на допит, однак зазначили, що його викличуть повторно. Дата наразі не визначена.

Аваков не коментував інформацію про допит.

У червні екс-охоронець Януковича заявив, що у 2014 році в Харкові планували замах колишнього президента. Це мало статися під час з’їзду депутатів, однак візит Януковича на захід скасували.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані.

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