Суд у справі про держзраду Януковича: вирок може бути через «невизначений період»

В Оболонському районному суді Києва заявляють, що вироку у справі екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого в державній зраді, можна очікувати через «невизначений період». Про це речниця Оболонського райсуду Інна Свинаренко повідомила 5 грудня після того, як судді пішли до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

«Враховуючи складність справи, велику кількість доказів, наданих як стороною обвинувачення, так і стороною захисту, справа налічує близько ста томів, тому нарадча кімната може тривати невизначений період: від одного дня і до…», – сказала вона.

На питання, чи можна очікувати вирок Януковичу до нового року, речниця суду заявила, що не може надати такої інформації. «Суд надасть повну і об’єктивну оцінку доказам, наданим у цій справі», – запевнила Свинаренко.

За її словами, про дату оголошення вироку в справі Януковича суд повідомить пізніше.

Колишній президент України Віктор Янукович 5 грудня знову не виступив з останнім словом в Оболонському районному суді. Він мав виступати в режимі відеоконференції. Як пояснив на початку засідання адвокат екс-президента Олександр Горошинський, як і попереднього разу, відмова виступати з останнім словом у суді пов’язана зі шпиталізацією Януковича через «тяжку травму».

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Суддя Владислав Дев’ятко оголосив, що суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку в справі.

За словами судді, 5 грудня відбувається вже 89-е судове засідання, провадження було проведене без участі Януковича, але право на захист йому гарантували.

Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни».

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані.