Янукович не виступить з останнім словом у суді через травму – адвокат

Екс-президент України Віктор Янукович не виступить з останнім словом у суді про держзраду 19 листопада через травму. Про це «Громадському» повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

«Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися», – заявив адвокат, додавши, що станом на неділю Янукович все ще заходиться у лікарні.

За словами Горошинського, ні у нього, ні в іншого адвоката Януковича Олександра Байдика немає дозволу на діяльність в Росії, тому вони не можуть захищати екс-президента у випадку виступу в режимі відеоконференції.

«Коли я отримаю реєстрацію – я не знаю. Це залежить від Мін’юсту Росії. Але ця процедура може бути прискорена, і я вже подав клопотання про прискорення», – підкреслив захисник.

На 19 листопада Януковича викликали для виступу з останнім словом в Оболонському районному суді Києва, де слухають справу про його зраду державі. 18 листопада російські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Януковича до НДІ імені Скліфосовського у Москві з травмами спини і коліна. Зазначалось, що він був у нерухомому стані. Пізніше єкс-президента перевели до приватної клініки.

13 вересня Оболонський районний суд Києва розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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