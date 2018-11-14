Росія подала скаргу на рішення суду в Англії в справі про «борг Януковича»

Росія подала апеляцію до Верховного суду Великої Британії на рішення Апеляційного суду, яке затвердило повноцінну процедуру розгляду справи про так званий «борг Януковича», повідомила прес-служба Міністерства фінансів Росії, передають російські ЗМІ.

«26 жовтня 2018 року компанія The Law Debenture Trust Corporation plc, яка представляє інтереси Російської Федерації як єдиного власника зазначеного випуску єврооблігацій України, за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великобританії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії по четвертому доводу України. Очікується, що розгляд апеляції відбудеться в Верховному суді Великої Британії не раніше червня 2019 року», – заявили в Мінфіні.

У вересні Апеляційний суд у Лондоні задовольнив скаргу України в справі про так званий «борг Януковича». Згідно з рішенням, Високий суд Лондона мав слухати справу за повноцінною процедурою з урахуванням усіх політичних її моментів, як того вимагала Україна.​

29 березня 2017 року Високий суд Лондона постановив розглянути в прискореному порядку позов Росії до України щодо цього боргу. Українська сторона вимагала повного процесу і переконувала, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.

23 червня 2017 року Міністерство фінансів України заявило, що подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо судового спору з Росією стосовно «боргу Януковича».

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У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

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