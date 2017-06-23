Мінфін подав апеляцію на рішення суду в Лондоні щодо «боргу Януковича»

Міністерство фінансів України заявляє, що подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо судового спору з Росією стосовно боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

«Сьогодні Міністерство фінансів України подало від імені України до англійського Апеляційного суду необхідні документи для ініціювання апеляційного оскарження рішення англійського Суду, прийнятого 29 березня 2017 року суддею Блером у судовому процесі стосовно єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів США (так званий «російський борг»). Україна впевнена в аргументах апеляції та у виграші в Апеляційному суді у відповідний строк», – повідомили в Мінфіні 23 червня.

Слухання апеляції попередньо призначено на другу половину січня 2018 року.

Високий суд Лондона 26 травня відклав рішення щодо судового спору з Росією стосовно «боргу Януковича».

Як повідомляла прес-служба Міністерства фінансів, суддя Блер 26 травня розглянув низку невирішених питань за результатами рішення, винесеного судом 29 березня, яким було схвалено прискорений розгляд позову Росії проти України.

Українська сторона вимагала повного процесу і переконувала, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.