Російські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Януковича

Російські ЗМІ 18 листопада повідомили про госпіталізацію екс-президента України Віктора Януковича до НДІ імені Скліфосовського у Москві.

Як пише «Комсомольська правда» з посиланням на власне джерело, Янукович потрапив до лікарні 16 листопада в нерухомому стані з підозрою на травму хребта і коліна після гри в теніс. Видання стверджує, що колишнього президента спочатку помістили до реанімації, а потім перевели до приватної клініки.

Інформацію про госпіталізацію Януковича РБК підтвердили у НДІ імені Скліфософського.

На 19 листопада Януковича викликали для виступу з останнім словом в Оболонському районному суді Києва, де слухають справу про його зраду державі.

13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.