Після тенісу в четвер. Через що Віктор Янукович не виступив на суді

Аліна Пінчук

Екс-президент України Віктор Янукович минулого тижня був госпіталізований у Московську клініку імені Скліфосовського з підозрою на травму коліна і хребта – про це заявив його адвокат Олександр Горошинський. «Комсомольская правда» стверджує, що пошкодження Янукович отримав минулого четверга під час гри в теніс в одному з московських клубів. 19 листопада Янукович повинен був виступити по відеозв’язку зі заключним словом на суді у Києві, проте через травму він не зміг узяти участь у процесі, тому засідання перенесли на 5 грудня.

Українські журналісти, які стежать за цим процесом, впевнені, що стратегія захисту Віктора Януковича полягає в тому, щоб якомога сильніше затягувати процес. Януковича звинувачують у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України і веденні агресивної війни. На думку слідчих, під час подій на Майдані взимку 2014 року Янукович утік до Росії і попросив Кремль ввести війська в Україну. Звинувачення вважає, що це дозволило Росії анексувати Крим. Прокурори просять для Януковича 15 років позбавлення волі.

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що не варто довіряти російським документам про здоров'я Віктора Януковича, так само як і захисникам екс-президента:

«Як казав живий класик: «Чи це збіг? Ні, не думаю». Перевірити інформацію, чи захворів Віктор Федорович, чи ні, ми не можемо, і довіряти його захисникам і російським документам ми теж не можемо. Якщо російська держава звільняє чи відправляє у відпустку російську армію воювати проти України без документів, то, мені здається, у них є всі можливості написати будь-яку довідку для Віктора Федоровича. Зрозуміло, що, судячи з усього, він просто не захотів відповідати на запитання суду, виправдовуватися якимось чином. Можливо, він затягує судовий процес у надії, що щось зміниться в майбутньому».

Журналіст припускає, що захист Януковича виходить із того, що, в разі, якщо судовий процес триватиме до президентських виборів в Україні в 2019 році, ставлення до їхнього клієнта в країні може якимось чином змінитися:

«Вони затягують абсолютно відверто, і це видно, навіть коли адвокати читають якусь нісенітницю багато-багато годин і багато днів поспіль», – говорить Роман Цимбалюк.

Журналістка українського видання Тhe Babel Оксана Коваленко, яка стежить за судом над Януковичем, теж переконана, що захист від самого початку обрав тактику затягування судового процесу:

«До цього адвокати дуже довго виступали з останнім словом, буквально затягували, перераховуючи всі матеріали справи, всі свідчення, які були заслухані під час суду. Один із адвокатів, як на мене, поставив рекорд зізачитування дебатів, як мінімум, в Оболонському суді. Я намагалася з’ясувати як це у загальноукраїнській практиці, але в Оболонському суді це точно рекорд, тому що він зачитував свою промову з маленькими перервами кілька днів».

Якщо Віктора Януковича визнають винним, і суд задовольнить вимогу Прокуратури засудити екс-президента до 15 років позбавлення волі, Янукович навряд чи захоче повернутися в Україну. На думку Оксани Коваленко, обвинувальний вирок також зачинить перед ним двері в політику, якщо він раптом захоче повернутися:

«За нашим законодавством неможливо повернутися в політику зі судимістю. Хоча у нього вже є досвід двох судимостей раніше, які були зняті, що дозволило йому стати президентом. Судимість за державну зраду, я гадаю, зняти буде набагато складніше».

На думку Романа Цимбалюка, рішення суду ніяк не змінить життя Віктора Януковича:

«Він скаже, що це все замовна політична справа, і продовжить жити в своїх резиденціях на території Росії, грати в теніс і насолоджуватися життям».

Віктор Янукович грає в теніс із Євгеном Кисельовим у 2013 році:

Олександр Горошинський – адвокат екс-президента України – підтвердив у понеділок, 19 листопада, Радіо Свобода, що Віктор Янукович отримав важку спортивну травму. Однак, за його словами, в цій ситуації немає ніяких збігів обставин і випадковостей:

«Зрозуміло, що комусь хочеться пограти на тому, що травма сталася напередодні судового засідання. Це зовсім не напередодні, травма сталася в четвер, засідання сьогодні, в понеділок. Тут немає ніяких збігів і випадковостей. Він дійсно отримав травму, і є документальне підтвердження цього, медичне. Ніяких тут запитань не може бути. А припущення, недовіра людей – це справа кожного».

За словами адвоката, екс-президент перебуває у важкому стані. Згідно з медичною довідкою, яка є на руках у Олександра Горошинського, Янукович повинен проходити лікування три тижні поспіль.

Про нинішнє життя Віктора Януковича відомо небагато. Як каже його адвокат Олександр Горошинський, він живе в Ростові-на-Дону. Журналісти намагалися знайти його там, але нікому це не вдалося. За словами Оксани Коваленко, її колеги якось приїжджали за тією адресою, яка вказана в матеріалах справи. Але самого Януковича знайти не вдалося, і навіть сусіди його не бачили.

На думку Оксани Коваленко, виглядає дивною ситуація, що Янукович живе в Ростові, а потрапив до лікарні в Москві. Адвокати сказали журналістці, що Янукович приїхав в Москву на зустріч із ними:

«Ви уявляєте собі приїзд у відрядження людини в Москву, і вона там грає в теніс? Я собі це не дуже уявляю. Якщо я їду кудись у відрядження, я навряд чи піду грати в теніс. Я приїду, виконаю якісь справи і поїду додому, де я мешкаю. Потім виявилося, що приватна клініка, до якої його перевезли, теж розташована в Москві».

Олександр Горошинський запевняє, що в цьому немає нічого особливого: можна мешкати в одному місці, а отримати травму де завгодно. За його словами, екс-президент живе в Ростові, але як активна людина виїжджає на ділові зустрічі.

«Взагалі, Віктор Федорович перетворився на людину-фантома, – каже Роман Цимбалюк. – Заявляють, що він живе в Ростові, хоча, за моїми даними, він там ніколи не жив. Він може жити і в Сочі, і в Підмосков’ї і тенісом займатися і там, і там. Його ж не просто так переховують і охороняють. Його привозять на різні публічні заходи, прес-конференції як чинного, вічно легітимного президента. Я маю на увазі мигалки, супровід і так далі. Він з’являється, зізнається, що просив Путіна ввести війська в Україну, і тут же знову зникає».

На думку Цимбалюка, Янукович зараз виконує роль пропагандиста:

«Його риторика, слова, які він говорить, нічим не відрізняються від того, що говорить, припустимо, Володимир Путін: «зупиніться», про «громадянську війну» і так далі. І взагалі, це команда, яка привела країну до Майдану і, як результат, послабила країну до такої міри, що росіянам було не так вже й складно захопити Крим і частину Донбасу. Напевно, вони повинні повторювати російські тези, щоб спокійно тут існувати», – припускає Роман Цимбалюк.

Оригінал публікації на сайті Російської служби Радіо Свобода.

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