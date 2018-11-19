Суд переніс виступ Януковича з останнім словом через отримані ним травми

Оболонський районний суд Києва переніс виступ колишнього президента України Віктора Януковича з останнім словом через отриману ним травму на 5 грудня. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 19 листопада з врахуванням наданої захистом інформації про стан здоров’я Януковича.

«В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров’я людини є найвищою цінністю. Даному суду не потрібне правосуддя тільки заради самого правосуддя, правосуддя повинно здійснюватися тільки заради справедливості", – заявив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Суддя додав, що Янукович може виступати сидячи або лежачи, як це неодноразово практикувалося в інших судових процесах.

Про те, що Янукович не виступить з останнім словом у суді 19 листопада через травму, Горошинський повідомив напередодні, 18 листопада.

На 19 листопада Януковича викликали для виступу з останнім словом в Оболонському районному суді Києва, де слухають справу про його зраду державі. 18 листопада російські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Януковичадо НДІ імені Скліфосовського у Москві з травмами спини і коліна. Зазначалось, що він був у нерухомому стані. Пізніше екс-президента перевели до приватної клініки.

13 вересня Оболонський районний суд Києва розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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