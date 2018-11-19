Янукович не вийшов на зв’язок із судом у Києві

Колишній президент України Віктор Янукович 19 листопада не вийшов на зв’язок із Оболонським районним судом у Києві, який розглядає справу про державну зраду екс-високопосадовця.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський повідомив у суді, що його підзахисний перебуває в лікарні та не може пересуватися самостійно. Орієнтовний час лікування, за словами захисника, складає від трьох до чотирьох тижнів. Горошинський додав, що може документально підтвердити діагноз Януковича.

Про те, що Янукович не виступить з останнім словом у суді 19 листопада через травму, Горошинський повідомив напередодні, 18 листопада.

На 19 листопада Януковича викликали для виступу з останнім словом в Оболонському районному суді Києва, де слухають справу про його зраду державі. 18 листопада російські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Януковича до НДІ імені Скліфосовського у Москві з травмами спини і коліна. Зазначалось, що він був у нерухомому стані. Пізніше екс-президента перевели до приватної клініки.

13 вересня Оболонський районний суд Києва розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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