Екс-охоронець розповів подробиці втечі Януковича з країни

Колишній охоронець екс-президента Віктора Януковича Костянтин Кобзар пояснив втечу свого керівника з України тим, що надійшла інформація, ніби у штабі Майдану розробляли замах на нього. Про це він розповів, даючи свідчення під час засідання в Оболонському суді Києва у справі щодо Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.

Зокрема, за словами Кобзаря, з’явилась інформація, буцімто кортеж президента-утікача, що прямував до Криму, переслідують, аби розстріляти.

Він повідомив, що Януковича по дорозі у Крим забрали російські вертольоти після того, як той звернувся до російського президента Володимира Путіна «за політичними консультаціями».

Суд у справі Януковича продовжить допит свідків 17 липня.

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Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).