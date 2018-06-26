Суд у справі Януковича допитує Ганну Герман

Оболонський районний суд Києва вирішив допитати Ганну Герман як свідка захисту у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Таке рішення суд ухвалив на засіданні 26 червня.

За словами адвоката Віталія Сердюка, екс-депутат і колишня радниця Януковича сама виявила бажання дати свідчення.

Сторона обвинувачення виступала проти допиту Герман, заявивши, що раніше вона відмовлялася прибути на допит до суду.

Сьогодні Герман присутня в залі суду.

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Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в справі за звинувачення Віктора Януковича у державній зраді.

Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович залишив територію України до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.

На 30-31 липня призначені дебати у цій справі.