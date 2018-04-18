Добкін на допиті про Януковича: я не очікував, що він поїде

Народний депутат з фракції «Опозиційний блок» Михайло Добкін заявляє, що для нього виїзд екс-президента Віктора Януковича з України у лютому 2014 року був несподіванкою. Про це Добкін заявив в ході допиту у справі про держзраду Януковича.

«Я допускав все: будь-який маневр, якесь швидше переміщення по території країни, щоб мінімізувати якусь загрозу життю. Але я не очікував, що він поїде», – сказав депутат.

Оболонський районний суд Києва сьогодні допитав Михайла Добкіна як свідка в справі екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого в держзраді. Сторона захисту, серед іншого, запитувала у Добкіна про настрої кримчан у лютому 2014 року.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.