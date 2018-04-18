Суд допитує Добкіна в справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва почав допит народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна як свідка в справі екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого в держзраді.

Серед іншого, сторона захисту запитувала у Добкіна про настрої кримчан у лютому 2014 року.

Перед початком допиту адвокат Януковича Віталій Сердюк озвучив заяву свого підзахисного, в якій екс- президент виступив проти заміни своїх приватних захисників на державних. Також в заяві Януковича йдеться, що суд має розглядати його справу не прискореними темпами, а «в розумні терміни», і зазначає, що свідки захисту, серед яких екс-прем’єр Микола Азаров та інші мають бути допитані із застосуванням процедур міжнародної правової допомоги через запит до Росії.

Суддя Владислав Дев’ятко у відповідь звернув увагу адвоката на те, що суд ще рік тому, починаючи з підготовчого судового засідання, постійно говорить, що Янукович може взяти участь у судовому засіданні на будь-якому етапі.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.