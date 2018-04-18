Янукович погрожує суду в Києві відповідальністю за порушення прав

Віктор Янукович у своїй заяві, зачитаній на засіданні Оболонського районного суду Києва 18 квітня, виступає проти заміни своїх приватних захисників на державних і погрожує суду кримінальною відповідальністю за порушення його прав.

У судовому засіданні адвокат Віталій Сердюк зачитав заяву, у якій екс-президент каже, що відсторонення від справи його адвокатів буде порушенням права на захист.

Також Янукович заявляє, що суд має розглядати його справу не прискореними темпами, а «в розумні терміни», і зазначає, що свідки захисту, серед яких екс-прем’єр Микола Азаров та інші мають бути допитані із застосуванням процедур міжнародної правової допомоги через запит до Росії.

Суддя Владислав Дев’ятко у відповідь звернув увагу адвоката на те, що суд ще рік тому, починаючи з підготовчого судового засідання, постійно говорить, що Янукович може взяти участь у судовому засіданні на будь-якому етапі. На закид екс-президента щодо порушення його права на захист суддя заявив: "Суд вимушений звернути увагу Януковича, що суд цілком розуміє свою відповідальність і зміст статті 374 Кримінального кодексу України («Порушення права на захист» – ред.), якою обвинувачуваний Янукович фактично погрожує».

Захист Віктора Януковича в справі про державну зраду через неявку зірвав 13 судових засідань. Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган 11 квітня, коли Оболонський районний суд Києва переніс на 18 квітня продовження розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.