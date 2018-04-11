На суд у справі про держзраду Януковича знову не з’явилися адвокати підсудного

Оболонський районний суд Києва переніс на 18 квітня продовження розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують в державній зраді. На засідання не з’явилися адвокати Януковича, які пояснили свою відсутність відрядженням до Росії.

На засіданні суд мав намір допитати, серед інших, депутата Верховної Ради Михайла Добкіна.

Суд у зв’язку з неявкою адвокатів переносить засідання в цій справі регулярно. Як заявляв наприкінці березня головуючий суддя Владислав Дев’ятко, сторона захисту зірвала більше десятка судових засідань.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.