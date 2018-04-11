Захист Януковича зірвав 13 судових засідань у справі про держзраду – Сарган

Захист Віктора Януковича в справі про державну зраду через неявку зірвав 13 судових засідань. Про це 11 квітня повідомила у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

«На 11–12 квітня суд планував допит щонайменше 10 свідків зі сторони захисту. До суду сьогодні прибув свідок Кобилинський, проте сторона захисту проігнорувала судове засідання через відрядження у Москві», – відзначила Сарган.

«Суд у комплексі оцінюватиме дії захисників в залежності від їхніх подальших дій в даному судовому процесі», – зазначив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

«Сторона захисту не виконує своїх прямих обов’язків і не захищає свого підзахисного, зриваючи судові засідання свою неявкою. Пропонуємо направити скаргу на КДКА (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – ред.) щодо порушення права на захист, порушення адвокатської етики та неповаги до суду стороною захисту», – вказав прокурор Руслан Кравченко.

Оболонський районний суд Києва переніс на 18 квітня продовження розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують в державній зраді.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.