Крим 2014-го: ад'ютант командувача ВМС розповідає в суді про захоплення АРК

Турчинов знав про захоплення українських військових частин у Криму, але наказу боронитися з Києва не надходило, заявив допитаний судом як свідок Андрій Рапопорт, екс-ад'ютант колишнього командувача ВМС України Юрія Ільїна. Допит відбувався під час засідання у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича, яку розглядає Оболонський районний суд. За словами свідка, штаб Військово-морських сил України у Севастополі в 2014 році захопили казаки, особи із так званих «загонів самооборони та люди зі зброєю у зелених одностроях без розпізнавальних знаків.

Допитаний у суді за допомогою засобів відео-зв’язку Андрій Рапопорт під час подій початку 2014 року був офіцером ВМС України і служив ад’ютантом тодішнього командувача флотом Юрія Ільїна.

Ільїн, як і Рапопорт, нині проживає у Криму. Він так і не прийняв України без Януковича, але і про його перехід на службу в російський флот повідомлень також немає.

На посаду командувача Військово-морських сил Збройних сил України Ільїн був призначений у 2012 році. Віктор Янукович звільнив його з цієї посади 19 лютого 2014 року, а вже 28 лютого того ж року призначив начальником Генерального штабу. З цієї посади Юрія Ільїна звільнив вже виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов.

Після втечі Віктора Януковича з України Юрій Ільїн не визнавав легітимність виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова та нової української влади, своє звільнення вважав незаконним і вважав себе начальником Генштабу та головнокомандувачем Збройних сил України.

Андрія Рапопорта у суді серед іншого запитували і про настрої населення Криму в період захоплення півострова. Він їх назвав проросійськими і пояснив тим, що населення залякували.

«Погрожували «Правим сектором» та так званим потягом дружби. Люди були у невіданні», – сказав Рапопорт.

До так званого «референдуму» 16 березня 2014 року у Криму Чорноморський флот Росії лише посилював свої об’єкти, заявив свідок.

Повна бойова готовність

27 лютого 2014 року, коли стало відомо про захоплення будівлі Верховної Ради та Кабінету міністрів АРК, за наказом командувача Юрія Ільїна, ВМС України були приведені у повну бойову готовність, свідчить Рапопорт. Він додає, що того ж дня Ільїн зустрівся із самопроголошеним мером Севастополя Олексієм Чалим, після чого вони провели спільну прес-конференцію і заявили, що кровопролиття не повинно бути.

Пізніше, розповідає свідок, зателефонував тодішній перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Геннадій Воробйов і повідомив, що виконувач обов’язків міністра оборони Ігор Тенюх розпорядився не виконувати накази Юрія Ільїна. Рапопорт уточнює, що від особисто від Тенюха такого наказу не отримував.

«Я чув розмову Воробйова з Ільїним. У ній було сказано не виконувати накази Ільїна», – розповідає екс-ад’ютант командувача. Він також сказав, що в цей же час було знято повну бойову готовність ВМС, а зброю українські військові здали.

Після цього, за словами свідка, Юрій Ільїн став погано себе почувати, був доправлений «швидкою» до лікарні і припинив виконання обов’язків командувача ВМСУ.

Новий командувач і зрада

1 березня 2014 року командувачем українського флоту виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов призначив Дениса Березовського.

А вже наступного дня Березовський склав так звану присягу «народу Криму» та закликав військових переходити на його сторону.

Хто захопив українські військові частини?

6 березня 2014 року був захоплений штаб ВМС України у Севастополі. За словами Рапопорта, захоплення здійснювали цивільні особи із «загонів самооборони», казаки, а також люди зі зброєю у зелених одностроях без розпізнавальних знаків.

Українські військові частини, заявляє Рапопорт, також захоплювали казаки, а потім туди входили російські військові. Саме ці захоплення свідок називає причиною того, що українські військові залишили Крим.

У Києві про захоплення військових частин знали, стверджує Рапопорт, оскільки, за його словами, командування українського флоту про це доповідало керівництву країни. Утім, як каже свідок, йому не відомо про команди з Києва чинити силовий опір чи деблокувати захоплені частини.

Допитували Андрія Рапопорта під час вже 52-го засідання суду у справі проти президента-втікача. Розгляд цієї справи триває вже майже рік. Януковичу інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

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