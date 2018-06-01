Москаль знав, як захистити Крим, але його не запитали. Інтерв'ю

Як можна було запобігти захопленню Криму? Чому Україна не скористалася планом, який мала ще з 2009 року? Чи могла російська ФСБ використовувати кримських татар для організації анексії? Про це говоримо з головою Закарпатської обласної держадміністрації Геннадієм Москалем, який раніше очолював Головне управління МВС України в Криму і був представником українського президента на півострові.

– В одному з інтерв’ю ви заявили, що 2009 року, коли ви були народним депутатом, вас терміново запросили в уряд і призначили начальником Головного управління МВС України в Криму, бо вже тоді була загроза російського вторгнення. Що це була за загроза?

– Те, що мені говорили, є державною таємницею. Дійсно була загроза. І в нас були непогані напрацювання.

Що потрібно було зробити з Керченською переправою? Підірвати. Для цього вже була підібрана команда, для цього вже були підібрані вибухові пристрої

Як можна було не допустити «зелених чоловічків» до Криму (2014 року – ред.)? Дуже просто. Крим має свої особливості: два заїзди – Чонгар і Красноперекопськ через Україну, і один заїзд через поромну переправу в Керчі. Що потрібно було зробити? Підірвати. Для цього вже була підібрана команда, для цього вже були підібрані вибухові пристрої.

Також на той час Чорноморський флот Російської Федерації мав декілька злітно-посадкових смуг. Туди треба було направити курсантів школи міліції, ПТУ, університету – нехай сидять, як колись показували в партизанських загонах, розводять багаття, грають у карти, варять кашу, щоб не дати можливості сісти російським літакам.

– Чому цього не сталося?

– А ніхто мене не питав і не запрошував. І коли я дізнався, з якими таємними місіями їхали люди, які навіть не знають, де вулиці в Сімферополі… Тоді мене попередили, що буде захоплення, що воно здійснюватиметься через Кабінет міністрів і Верховну Раду Криму. Я передбачив, що тоді має бути в змові керівництво, бо вони («зелені чоловічки» – ред.) не можуть туди зайти так просто. Буде якийсь поверх, виставлений на ремонт, куди тихенько вночі заноситимуть ліжка, зброю, вибухівку, камуфляжі... «Зелені чоловічки» ж не спустилися на парашуті, вони заїхали з Росії. Вони десь жили. І, як тепер виявилося, жили на заблокованих поверхах Верховної Ради та уряду. Вдень вони були малярами та штукатурами, робили видимість ремонту….

Чи була б вказівка Генштабу, чи ні – керченське сполучення між Кримом було б виведено з ладу. Але цим ніхто не скористався

Ми були готові. Чи була б вказівка Генштабу, чи ні – керченське сполучення між Кримом було б виведено з ладу. Для цього була відібрана команда, для цього були підібрані вибухові та інші пристрої. Але цим ніхто не скористався. Я так зрозумів, що моя порада нікого не цікавила.

– Коли ви дізналися про захоплення Криму?

– Я вже, чесно, не пам’ятаю. Я дізнався від друзів, знайомих.

– Чи відомо вам, скільки на кінець лютого 2014 року було в Криму російських військових?

– Я не знаю. Я був трошки ображений, що, працюючи тричі в Криму, знаючи там усе, будучи знайомим і з керівництвом Верховної Ради, і з новим керівництвом уряду, я для них виявився порожнім місцем. Тому я й не дуже цікавився. Я більше інформації черпав від своїх друзів і знайомих.

Державі треба було слідкувати, що Крим дивиться в бік Росії

Державі треба було слідкувати, що Крим дивиться в бік Росії. Вище керівництво держави використовувало Крим тільки для відпочинку на літній період, дипломатичних зустрічей, відзначення днів народження знаменитостей і щоб послухати зірок російської естради, яким сьогодні заборонили в’їзд до України.

– Чи вів із вами уряд якісь переговори щодо Криму?

– Не вів. Ніхто мене ні про що не питав, я для них був порожнім місцем.

– Нещодавно ви заявили, що у здачі півострова винні кримські татари. Чому вони?

– Кримські татари на мене ображені, але треба говорити так, як є. «Хізб ут-Тахрір» у багатьох країнах вважають терористичною організацією, в тому числі в Росії. Це – течія ісламу, яка посягає на територіальну цілісність держави. Їхня ціль – створення «халіфату», тобто держави, де житимуть тільки мусульмани. І в територію «халіфату» входив Крим. 2009 року цієї течії не було. Крим був українським, і в Конституції України він і сьогодні український. Тобто, було посягання на територіальну цілісність.

ДОВІДКА: Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

А хто їх завів? Завела ФСБ, щоб роздробити. Це чиста операція ФСБ, вони вбили двох зайців. Вони міняли імамів, були постійні бійки під час богослужіння в мечетях... Вони роздробили ту єдність, з якою повернулися кримські татари.

Уряд видавав за свої кошти газету «Хізб ут-Тахрір», фінансував створення районних, сільських організацій. На державному телебаченні ТРК «Крым» була годинна передача «Хізб ут-Тахрір». Будучи представником президента в АРК, писав тоді (2009 року – ред.) пану Ющенку: «Шановний! Це робиться, щоб не було єдності, щоб можна було без жодного пострілу повиштовхувати…». Але тоді ні президент, ні адміністрація уваги на це не звернули.

Я з великою симпатією ставлюся до кримських татар, оскільки серед них у мене дуже багато друзів, я в багатьох був і на весіллях, і на днях народженнях. На жаль, ті люди поїхали з Криму не в Україну, а до Туреччини, відкрили там свій бізнес. Тому що більшість кримських татар живе в Туреччині.

– Рефат Чубаров назвав ваші заяви маячнею.

– Ну яка маячня? Про це знав весь Крим. Хто не знав, що якщо Крим стане «російською територією», то організація одразу стане «терористичною»? ФСБ вбили двох зайців.

У Криму лишилися люди, які знають, чи правду говорю я, чи правду говорить пан Чубаров. Я сподіваюся, що ми залишимося в хороших стосунках. Ну, з деяких причин він не хоче визнати, що потрібно було цей «Хізб ут-Тахрір» гнати в три шиї з Криму. На жаль, цього не вийшло.

Не завжди кримські татари, нехай не лукавить пан Чубаров, спочатку сприймали Україну. Боже, які були постійні мітинги, демонстрації, зіткнення з органами правопорядку! Але потім потихеньку ми порозумілися і все зійшло на нуль.

– Що ви знаєте про Аксенова (Аксьонова)? Як ви думаєте, чому Росія зробила ставку нього?

– Я знаю Аксенова особисто. Він сам із Бєльців (Молдова – ред.), звідти вступав до училища в Сімферополі, після того залишився... Він 1991 року заснував партію (всеукраїнська партія «Русское единство» – ред.) – таку ж, як і його батько. Це – російський проект, навіть програми не переписували. Що його батько очолював у Молдові партію, що його син – у Криму.

Вже все було готово, а «прем’єра» немає! І тоді вночі терміново зібрали Верховну Раду, кого знайшли, за того й проголосували. І так Аксенов став «прем’єр-міністром» Криму

Він потрапив випадково на цю посаду… Вже все було готово, а «прем’єра» немає! І тоді вночі терміново зібрали «Верховну Раду», кого знайшли, за того й проголосували. І так Аксенов став «прем’єр-міністром» Криму.

– Чому серед кримських еліт так багато людей з кримінальним минулим?

– Я не знаю, хто сьогодні при «владі» з кримінальних. Це Україна дозволяла. Нікого не пустили в «депутати» кримського «парламенту» з тих, хто завжди обирався за часів України… Якщо журналісти знають, хай скажуть, я кожному дам характеристику, я знаю всіх. Є певні службові таємниці, їх я ніколи не розголошу – хто де був, за чиєю командою і в якій якості... Сьогодні в Україні можуть клеймити будь-кого, хто працює на зовнішню розвідку в Росії, як зрадника. Але прийде час, і все розкриєтеся, все стане на свої місця.

– Чи стежили ви за долею Олександра Мельника, який був тіньовим керівником Криму, а після анексії зник?

– Росіяни не переносять жодних кримінальних авторитетів і не допускають їх, як у нас. У них немає жодного у «Верховній Раді» (Криму – ред.), де вони пачками засідали за України. Там вони сидять тихі й сумирні. Товариш Мельник боровся зі мною, а, бачите, російські спецслужби його дуже швидко поставили на місце. Хіба це не могла зробити Україна?

Крим просто використовували, щоб вкрасти землю, побудувати собі особняк, купити квартиру й таке інше. Перевірки очолювали заступники генерального прокурора, високопосадовці, але ніколи нічого не знаходили. А сьогодні все знайшли, в кого що є незаконне, все «націоналізували», конфіскували – і в дохід держави. Якщо ти не маєш документів на землю, якщо ці документи видані незаконно, якщо ти побудував із порушенням архітектурних містобудівних норм, ніхто ні з ким там не церемониться.