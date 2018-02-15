Я був змушений заспокоювати, що армія нас захистить – Турчинов про вторгнення Росії у 2014 році

У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича триває етап допиту свідків. У четвер на запитання прокурорів та адвокатів відповідав екс-міністр оборони Михайло Коваль і тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов. Вони розповіли про зруйновану українську армію напередодні анексії Криму, як Янукович допомагав Кремлю захопити шматок України та чому в найгарячіші періоди влада так і не наважилась запровадити воєнний стан.

Ключовим свідком для адвокатів Віктора Януковича був у четвер Олександр Турчинов, чинний секретар РНБО, а в період після Революції гідності – виконувач обов’язків президента України.

Турчинов про період Майдану

Олександр Турчинов розповів, що в період Майдану опозиція, до якої він належав, до останнього намагалась змусити колишнього президента діяти в рамках закону. Проте, коли Янукович не виконав перше ж своє зобов’язання, прописане в угоді з представниками Євромайдану від 21 лютого – про повернення попередньої редакції Конституції, стало зрозуміло, що він не планує її дотримуватись взагалі, сказав Турчинов.

Коли ж Віктор Янукович утік із України, залишивши «дірку в держбюджеті», Турчинова призначили виконувачем обов’язків президента.

«Звя’зок зі мною був постійний. Мені могли телефонувати вранці і вночі. Ніхто, ні Янукович, ні хтось із його оточення не намагались вийти на мене, щоб поспілкуватись», – сказав Турчинов.

Турчинов про початок анексії

Захоплення Криму почалось не 20 лютого 2014, як пише Росія на символічних медалях, а значно раніше, говорить він.

Україна ж виявилась неготовою до масштабного опору: завдання з розблокування урядових будівель Криму, коли «зелені чоловічки» їх захопили, просто не було кому виконувати, сказав Турчинов.

«Була інформація, що можна зібрати не більше, ніж 5 тисяч військових. Це весь резерв, який мало керівництво держави», – сказав тодішній виконувач обов’язків президента.

Найбільшою загрозою був ризик вторгнення уздовж усієї території України, продовжив Турчинов. Проте країна навіть не могла оперативно почати мобілізацію – не діяли військкомати. Запустити їхню роботу вдалось лише 17 березня 2014 року, каже він.

Турчинов про стратегію опору

Захист Януковича надав суду свіже інтерв’ю Турчинова «24-му каналу», в якому він зізнається, що говорив на початку 2014 року неправду, називаючи українську армію готовою дати відсіч Росії.

«Це дані, які характеризують особу свідка з негарного боку. Треба з’ясувати, чи ми можемо довіряти взагалі», – сказав один із адвокатів Януковича Віталій Сердюк.

Дійсно, був змушений говорити неправду, щоб не сіяти більшої паніки і заспокоїти українців, визнав Турчинов.

Я був змушений заспокоювати людей, говорити, що в нас є армія, що вона захистить. Для того, щоб у країні не було паніки

«Я розумів, що знайдеться багато «фейкових диванних героїв» чи ворогів України, які будуть підміняти поняття і брехати про події, які були в той час. Я був змушений заспокоювати людей, говорити, що в нас є армія, що вона вас захистить. Для того, щоб у країні не було паніки», – сказав він.

Водночас, українську армію намагались реанімовувати. Провели інтенсивні навчання, і далі – трохи натреноване військо розподілили на найбільш загрозливі частини кордону, розповів Турчинов.

Воєнний стан також, зрештою, не запровадили.

Мені би запровадження воєнного стану допомогло би заспокоїти суспільство, протистояти агресії. І я дав наказ підготовити розпорядження про запровадження воєнного стану

«Коли почався сепаратистський шабаш, мені дуже допомогло би запровадження воєнного стану. Скажімо, це передбачає введення цензури. Російські ЗМІ тоді вели війну проти нас, багато ЗМІ тоді це підхоплювали. Мені би запровадження воєнного стану допомогло би заспокоїти суспільство, протистояти агресії. І я дав наказ підготовити розпорядження про запровадження воєнного стану. Але воно не дає права на застосування зброї», – сказав тодішній виконувач обов’язків президента.

Заручитись підтримкою на відомому засіданні РНБО 28 лютого 2014 року йому не вдалось, каже Турчинов. Багато хто з тодішніх політиків вважав, що це надало би йому необмежену владу, адже воєнний стан не дозволяє проводити виборів. Так Україна і залишилась без воєнного стану, проте, зрештою, з АТО, сказав свідок.

Турчинов про роль Януковича

Росія відмовлялась визнавати, що проявляє агресію щодо України. Її єдиним аргументом став лист Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна, який презентували на засіданні Радбезу ООН. За допомогою цього звернення Кремль планував виправдати свої дії, та ще і повернути до України владу Януковича, сказав Турчинов.

«Так Росія отримала політичний фіговий лист, щоб прикрити агресію», – додав свідок.

Турчинов звинуватив захист Януковича в тому, що їхній клієнт та, власне, і самі адвокати працюють на Росію, адже повторюють тези Кремля про анексію, війну та чинну владу.

Адвокат Сердюк у відповідь на це заявив: «Ми працюємо на Януковича, Конституцію та український народ».

Після судового засідання Сердюк вкотре повторив позицію захисту: чинна влада перекладає усю відповідальність за анексію та війну на Януковича, хоча слід спершу проалізувати її дії в той період.

Після чергової суперечки між свідком та захисниками, суд відпустив Турчинова з допиту.

Коваль про передумови агресії Росії

Ще одним свідком виступив Михайло Коваль – екс-міністр оборони України, а зараз перший заступник РНБО.

Він також заявив, що Збройні сили України виявились неготовими до вторгнення Росії, адже «була проведена завчасно підготовлена операція» – потужності української армії систематично знищувались.

Віктор Янукович у статусі головнокомандувача повинен був підвищувати обороноздатність, вимагати проводити штатні стратегічні тренування, а екс-президент не дбав про це, каже Коваль.

Він також розповів, при Януковичу, скажімо, військові будівлі передавались судам, а навчання у профільних військових вишах скорочувалось. Військові частини у стратегічних регіонах – на Сході, у Бессарабії, в Криму – розформовувались.

Україна мала загрозу з боку Росії. Одну загрозу бачив особисто, коли керував прикордонниками на Тузлі

«Україна мала загрозу з боку Росії. Одну загрозу бачив особисто, коли керував прикордонниками на Тузлі», – сказав Коваль.

Коваль навів для порівняння обсяги фінансування у той період – і відразу після початку російської агресії. У 2010 році – 10 мільярдів 240 мільйонів гривень, у 2011 році – 12 мільярдів 300 мільйонів, у 2012 році – 14 мільярдів 41 мільйон, у 2013 році – 15 мільярдів 530 мільйонів, у 2014 році – 26 мільярдів 510 мільйонів.

Із приходом Януковича було скорочено Оперативний штаб ЗСУ. Зараз цю структуру знову відновили. Систему логістики було зруйновано при Януковичу

«Із приходом Януковича було скорочено Оперативний штаб ЗСУ. Зараз цю структуру знову відновили. Систему логістики було зруйновано при Вікторові Януковичу», – додав Коваль.

Тому Росія мала сприятливі умови, щоби вторгнутись у 2014 році, каже Коваль.

«Росія під виглядом проведення олімпіади в Сочі створила потужне військове угруповання», – продовжив свідок.

Коваль про анексію

До Криму він прибув 4 березня, коли активна фаза операція вже була позаду, розповів Коваль. Мав з’ясувати причини масового дезертирства.

Там його впіймали представники Повітряно-десантних військ Російської Федерації та так звані «казаки»: били, обіцяли вивезти з півострову, проте зрештою – відпустили.

6 березня 2014 року Коваль і сам виїхав із Криму.

«У всій країні і в Криму не було людей, щоби розблокувати приміщення Верховної Ради Криму, яке було захоплене лише 80 людьми?» – запитав адвокат Сердюк.

Коваль відповів, що таких сил не було: «Коли ми вже виводили війська, мені здалось, що виводити нікого!»

До того ж, у Криму служили, переважно, кримчани, чиї родини були на півострові. І багато хто вирішив зрадити українській присязі, аби залишитись із сім’єю вдома, сказав Коваль.

Кораблі ж вивели з Криму раніше, в лютому, в першу ніч блокади Криму. Залишився лише один корабель, який був тоді в ремонті, каже Коваль.

Коваль про стратегію України

На запитання Сердюка, які сили потрібні були Україні, щоби провести контроперацію і не здавати Крим, Коваль відповів: «Якби я бачив документи оперативного планування, я би зрозумів, який компонент мав би зіграти. Але такого документа Віктор Федорович не розробляв і не затвердив. Не було органу керівництва, який взяв би на себе відповідальність. Не було й мови про проведення операції».

Тому Україна обрала іншу стратегію: розтягнути сили по всьому кордону через загрозу повномасштабного вторгнення. Тоді врятували добровольці, додав Коваль.

Росіяни розраховували, що так само легко захоплять Донбас, як це вийшло з Кримом. Проте українська армія ожила, резюмував екс-міністр оборони.

Оболонський суд оголосив перерву у слуханні справи до 10 ранку 21 лютого. Тоді планують допитати президента України Петра Порошенка, а також представника України при ООН Володимира Єльченка, анонсувала прокуратура.