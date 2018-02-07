Захоплення Криму готувалось із 2010 року: нові свідчення у справі Януковича

Розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича відкриває обставини, за яких Росія вторглась у Крим та розхитала ситуацію на Донбасі. Оболонський суд допитав трьох свідків, які у 2014 році обіймали керівні посади: колишнього виконувача обов’язків міністра оборони Ігоря Тенюха, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка. Свідки переконані, що Янукович знав про плани Росії анексувати Крим і сприяв цьому.

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Тактика адвокатів Віктора Януковича від засідання до засідання не змінюється. Вони вимагають самовідводу суддів Оболонського суду, вказують на те, що президент утік із країни, адже його життю загрожували і покладають відповідальність за смерті на Майдані й події після них на чинну владу.

Допит Цимбалюка

Першим свідком на засіданні 7 лютого виступав радник постійного представника України при ООН Андрій Цимбалюк. Він заявив, що лист екс-президента України Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну Росія використовувала в Радбезі ООН для легітимізації свого вторгнення. І саме для цього представники Росії скликали 3 березня 2014 року засідання Ради безпеки ООН, сказав Цимбалюк.

Після цього Секретаріат ООН передав українській делегації текст листа Януковича та його фотокопію з підписом автора, розповів свідок.

«Це рівноцінні документи для ООН», – сказав Цимбалюк.

У відповідь на це адвокат Сердюк запитав Цимбалюка, чому той переконаний, що Росія намагалась легітимізувати вторгнення, якщо не визнавала свою присутність у Криму.

Там є заклик до введення іноземних військ на територію суверенної держави

«Там є заклик до введення іноземних військ на територію суверенної держави», – відповів Цимбалюк.

Допит Наливайченка

Про роль Януковича в анексії Криму і контррозвідку говорив другий свідок – екс-голова СБУ 2014-2015 років Валентин Наливайченко.

На його думку, колишній президент сприяв вторгненню Росії до Криму з 2010 року. Зокрема, у той період відновили розірвані раніше угоди з ФСБ Росії і повернули агентів до України, каже він.

Діяв і здав Крим та Україну Янукович свідомо

А в період Революції гідності Янукович співпрацював із групами високопоставлених російських офіцерів і генералів ФСБ Росії, які приїжджали до Києва і працювали на антитерористичному полігоні СБУ.

«На моє переконання, діяв і здав Крим та Україну Янукович свідомо. Тиск, я переконаний, на нього Російською Федерацією не чинився», – казав Наливайченко.

Валентин Наливайченко також розповів, що відразу після Революції гідності, коли його обрали головою СБУ, відомство стояло майже порожнім і керівництва часів Януковича вже не було.

Інформацію про початок окупації Криму почали збирати контррозвідкою. Наливайченко розповів, що в ніч із 22 на 23 лютого він уже бачив на півострові російську воєнну техніку.

На початку березня 2014 року почались перші арешти і затримання офіцерів та агентів спецслужб Росії. Від них ми отримували першу інформацію про спецоперації

«На початку березня 2014 року почались перші арешти і затримання офіцерів та агентів спецслужб Російської Федерації. Від них ми отримували першу інформацію про спецоперації, про тих, хто в СБУ перейшов на бік Росії», – розповів Наливайченко.

Екс-голова СБУ розповів, що російські спецслужби мали інформацію про всіх українських прокурорів, офіцерів міліції та СБУ. У Севастопольській СБУ навіть проводили збори, де куратори від ФСБ Російської Федерації ставили ультиматум – переходити на службу до російського відомства, каже Наливайченко. Тоді його наказ вийти на материкову частину виконали близько 20% особистого складу СБУ, додав він.

Перші засідання Ради національної безпеки і оборони України у той період відбувались майже щоночі – у кабінеті у Верховній Раді тодішнього виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова. Для них СБУ готувала звіти щодо ситуації, сказав Наливайченко. Саме Турчинов тоді говорив про те, що потрібно жорстко протистояти російській агресії, проте було багато зрадників і колаборантів, додав екс-голова СБУ.

Захист Януковича запитав, чому на одному із засідань РНБО не проголосували за запровадження воєнного стану. Екс-голова СБУ відповів, що опирались на те, що в України не було армії та зброї, а от зрадників вистачало.

Ми розуміли, що можна і треба захищати Київ та інші міста

«Ми розуміли, що можна і треба захищати Київ та інші міста», – сказав Наливайченко.

Допит Тенюха

Адмірала Ігоря Тенюха, який обіймав посаду виконувача обов’язків міністра оборони України на початку анексії, запросили свідчити третім.

Він розповів про період 2006-2010 років, коли ще очолював Військово-морські сили Збройних сил України. Тоді відносини ВМС України з Чорноморським флотом Російської Федерації були напруженими, сказав він.

Проте коли Янукович став президентом у 2010 році – почались кардинальні зміни. Тенюха звільнили з посади, почалась кадрова зачистка. Проукраїнських офіцерів змінювали на проросійських, розповів Тенюх. Кримська земля віддавалась під будівництво будинків російських офіцерів, у яких зарплата була показово вищою від українських офіцерів.

Це все планувалось наперед! Все робилось для того, аби ослабити ВМС в Криму

«Це все планувалось наперед! Все робилось для того, аби ослабити ВМС в Криму», – сказав він.

Паралельно зменшували кількість Збройних сил, чого не відбувалось раніше. Розформовувались військові комісаріати, розкомплектовувались частини, розповів він.

І коли Росія почала перекидати свої війська, з’ясувалось, що людина Януковича, тодішній начальник Генштабу ЗСУ Юрій Ільїн віддав наказ не вводити ВМС України у бойову готовність, розповів Тенюх.

У лютому-березні 2014 року Ігоря Тенюха вже призначили виконувачем обов’язків міністра оборони. Він каже, що перш за все провів навчання, привів війська у готовність і перегрупував їх, залежно від дислокації російських «зелених чоловічків».

На відомому засіданні РНБО 28 лютого 2014 року Тенюх виступав за масштабну воєнну операцію. Однак проти цього була Юлія Тимошенко, яка тоді навіть не мала державної посади, а була політиком, нещодавно звільненим з-за ґрат. У протоколі його допиту також йшлось про те, що такої ж думки дотримувалися тодішній голова Адміністрації президента, а тепер голова оборонного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський, а також колишній керівник Нацгвардії України, а зараз міністр оборони Степан Полторак.

Чинна влада не хоче розкривати всіх деталей – Перепелиця

Ігор Тенюх як тодішній виконувач обов’язків міністра оборони та інші представники влади, яка отримала країну в керівництво після Майдану, перекладають на Януковича повну відповідальність за анексію Криму. Тоді як саме їхні рішення про неоголошення війни, виведення військ із Криму без бою та відмова оголошувати воєнний стан призвели до того, що півострів зараз під контролем Росії. Так прокоментував свідчення Наливайченка та Тенюха на суді політичний експерт Григорій Перепелиця.

Моя суб’єктивна думка, що теперішня влада не хоче розкривати всіх деталей

«Моя суб’єктивна думка, що теперішня влада не хоче розкривати всіх деталей. Якщо поставити пана Януковича на суд – у нього сильні адвокати, він просто все це розкаже. Звісно, діяв Янукович злочинно, його, безумовно, треба судити. Але нове керівництво скоїло тяжчий державний злочин», – каже Перепелиця.

Наступне судове засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича відбудеться 8 лютого о 10:00.