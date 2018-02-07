Янукович здав Україну і Крим свідомо – Наливайченко в суді

Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що колишній президент України Віктор Янукович у 2014 році «здав і Україну, і Крим свідомо». Про це Наливайченко сказав під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва 7 лютого.

«Тиск, я переконаний, на нього Російською Федерацією не чинився. Я зацитую один із листів, який мною розсекречений. У цьому листі за моїм підписом, який відправлений генеральному прокурору України 22 січня 2015 року, я доповідав про перші результати розслідувань кримінальних проваджень, у тому числі щодо російського втручання в події під час Революції гідності. На моє переконання, без тодішнього президента таке не могло відбутися», – вказав Наливайченко.

«У січні 2014-го, в грудні 2013-го тричі групи високопоставлених російських офіцерів і генералів ФСБ приїжджають в Україну. Вони не просто так відвідують Україну з дозволу, я переконаний, Януковича. Вони перебувають і працюють на антитерористичному полігоні СБУ поблизу Києва в П’ятихатках, у центральному апараті. Приїжджають ті офіцери і генерали, які в ФСБ Росії відповідають за захист конституційного ладу в Російській Федерації. Тобто це не працівники міжнародного секретаріату, це ті фахівці, які вже готують на нашій території за зрадництва і президента Януковича, і керівника тодішнього СБУ Якименка російську агресію», – додав Валентин Наливайченко.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.