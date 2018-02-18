У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича триває етап допиту свідків. У четвер на запитання прокурорів та адвокатів відповідав екс-міністр оборони Михайло Коваль і тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов. Вони розповіли про зруйновану українську армію напередодні анексії Криму, як Янукович допомагав Кремлю захопити шматок України та чому в найгарячіші періоди влада так і не наважилась запровадити воєнний стан. Президент України Петро Порошенко 18 лютого оголосив про свою участь у судовому засіданні, який очікується наступного тижня. Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року почав заочний розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Справа щодо подій на Євромайдані розслідується як окреме провадження. Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.