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12 Лютий 2018, Київ 09:26
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Впливовість та шалені гроші. «Тіньовий уряд» Манафорта в Україні (відео)

Впливовість та шалені гроші. «Тіньовий уряд» Манафорта в Україні (відео)
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«The Atlantic» – один з найповажніших журналів Сполучених Штатів – розкрив нові факти про роботу в Україні Пола Манафорта – американського політконсультанта. Це він продумав образ для Віктора Януковича. І саме Манафорт підтримував риторику «Партії регіонів» про буцімто «розкол» між східною та західною Україною та «утиски російськомовних». Все – для високих рейтингів. За це Манафорт отримав із «чорної каси» Януковича десятки мільйонів доларів. Після Євромайдану він спробував «влитись» у передвиборчий штаб Дональда Трампа. Проте опинився на лаві підсудних – за махінації.

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