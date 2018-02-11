«The Atlantic» – один з найповажніших журналів Сполучених Штатів – розкрив нові факти про роботу в Україні Пола Манафорта – американського політконсультанта. Це він продумав образ для Віктора Януковича. І саме Манафорт підтримував риторику «Партії регіонів» про буцімто «розкол» між східною та західною Україною та «утиски російськомовних». Все – для високих рейтингів. За це Манафорт отримав із «чорної каси» Януковича десятки мільйонів доларів. Після Євромайдану він спробував «влитись» у передвиборчий штаб Дональда Трампа. Проте опинився на лаві підсудних – за махінації.