Україна і «замах Манафорта проти Америки»

Робота політтехнолога зі США Пола Манафорта, який був чільним діячем президентської кампанії Дональда Трампа, в Україні на Віктора Януковича і його Партію регіонів зробила його багатієм – і привела до фактичного краху, коли ця робота скінчилася, пише видання The Atlantic у розлогому матеріалі про його життя і діяльність. За даними видання, в Києві в часи Януковича Манафорт «мав свою людину в кожному міністерстві» і заробляв мільйони доларів – і набрав іще боргів, які не зміг повернути. Нині Пол Манафорт очікує на суд, обвинувачений у відмиванні грошей і роботі на іноземний уряд без повідомлення про це влади США.

Майже десятиліття Пол Манафорт працював переважно на одного клієнта, і надзвичайно вигідного: він був головним політичним стратегом людини, яка потім стала президентом України, Віктора Януковича. Як пише автор великої статті в The Atlantic Франклін Фор, Манафорт завів дуже особисті відносини з Януковичем – вони разом плавали голими в басейні біля «бані», грали в теніс («звичайно, я піддавався», – признавався Манафорт), і загалом він став повелителем влади в цій великій країні. Видання наводить слова одного з його чільних помічників Ріка Ґейтса про Манафорта: «Пол мав цілу окрему тіньову урядову структуру… В кожному міністерстві він мав свою людину». Мало хто з американців міг похвалитися таким впливом на іноземний режим. Ця влада допомогла Манафортові наповнити свої банківські рахунки – за даними винесеного йому у США обвинувального висновку, він мав десятки мільйонів доларів, прихованих в офшорах.

Але після української революції 2014 року Пол Манафорт втратив ці можливості і прибутки – а ще російський олігарх Олег Дерипаска став вимагати в нього пояснень, що ж сталося з його інвестицією на суму в 18,9 мільйона доларів в українську компанією, яку американець мав зробити від його імені…

У статті детально змальований весь життєвий шлях Манафорта з кінця 1970-х років, численні оборудки, в яких він брав участь у багатьох країнах світу, його співпрацю з Дерипаскою, що почалася вже у 2000-і роки. Манафорт, мовиться у статті, розумів, як високо Дерипаска цінує свої тісні зв’язки з Кремлем, і 2005 року навіть запропонував олігархові профінансувати кампанію «впливу на політику, бізнес і висвітлення в новинах у США, Європі і колишніх радянських республіках на користь уряду президента Росії Володимира Путіна». Дерипаска, пише видання, заявив, що не наймав Манафорта на це завдання.

Манафорт виховував Януковича за власним зразком

Також 2004 року (в часи Помаранчевої революції в Україні) Пол Манафорт отримав від Олега Дерипаски і фінансиста Натанієля Ротшильда завдання з’ясувати в Києві, як мінімізувати загрози їхнім вкладенням в Україні (Ротшильд мав там інвестиції, Дерипаска алюмінієвий комбінат). А там, у Києві, Віктор Янукович якраз зазнав принизливої поразки на президентських виборах – і разом із українськими олігархами, які підтримували його, відчайдушно потребував «нового гуру», мовиться у статті.

Як пише автор, Манафорт виховував Януковича, щоб той нагадував його самого. Економіст Андерс Ослунд, який був економічним радником українського уряду, розповідав авторові: «Янукович і Манафорт мали майже однакові фігури – обидва великі й високі чоловіки, Манафорт привчив Януковича носити такі ж костюми, як і він, і так само, як він, зачісувати волосся». Янукович тримався «дерев’яно» і на публіці, і у приватному житті, але «Манафорт навчив його посміхатися і вести розмови», і то непомітно й елегантно, розповів Ослунд.

Так само Манафорт навчив партію Януковича щотижня настирливо наголошувати на якійсь одній темі – наприклад, поганому становищі пенсіонерів. Це не найскладніші політтехнології, але в Україні їх доти ніколи не застосовували.

Мільйони від олігархів Януковича за наголос на розколі України

Як мовиться у статті, Манафорт часто виправдовував свою роботу в Україні тим, що сподівався спрямувати країну до Європи і Заходу. Але замовлені ним соцопитування давали знати, що Януковичеві треба наголошувати на культурному розколі країни, виставляти російськомовних мешканців сходу України «жертвами». І, звичайно ж, його клієнти були проти розширення НАТО. «Коли американський дипломат виявив на сайті Партії регіонів шалено антиамериканську промову, Манафорт сказав йому: «Але ж на англомовній версії сайту її немає», – пише автор.

І коли партія Януковича перемогла на парламентських виборах понад усі сподівання, олігархи, які фінансували її, стали глибоко поважати Манафорта. А він став виставляти за свої послуги кричущі рахунки, значно більші, ніж він отримував будь-коли в житті, – і це мало цілком нормальний вигляд. «Один із помічників Манафорта змалював принцип так: Пол просив велику суму, Янукович схвалював її, а тоді голова його адміністрації йшов по олігархах і просив їх «відстібнути» належу суму: «гей, мусиш дати мільйон». Вони скаржилися, але Янукович просив, тож вони давали», – пише автор статті.

Мільйони боргів перед банками і Дерипаскою привели до Трампа

Також у ній змальована оборудка Манафорта з Дерипаскою: американець переконав російського олігарха профінансувати його власні інвестиції в Україні. За гроші Дерипаски, 18,9 мільйона доларів, Манафорт купив в Одесі телекомунікаційну фірму «Чорне море», а ще виставив рахунок у 7,35 мільйона доларів за управління цим проектом. Та через кілька місяців вдарила фінансова криза 2008 року, статки Дерипаски різко впали, і він зажадав він Манафорта закрити проект і повернути гроші. І не дочекався. 2011-го Манафорт перестав відповідати на запити людей Дерипаски. Але той не забув: 2015 року його юристи подали на американця до суду у США.

Як пише видання, Манафорт придумав успішну схему, як поступово переводити у США свої незадекларовані і неоподатковані офшорні кошти. Та влітку 2014 року, після революції в Україні, що позбавила Януковича влади, Манафортом зацікавилось Федеральне бюро розслідувань США. Переведення коштів довелося припинити. А Манафорт уже звик до пишного шикарного життя… І він за два роки набрав іще близько 15 мільйонів доларів позик під заставу свого нерухомого майна. Усі ці гроші – як і борг перед Дерипаскою – треба було повертати.

Це й привело політтехнолога 2016 року в табір Дональда Трампа. Манафорт сподівався з часом стати головним гравцем у Вашингтоні за влади Трампа – але натомість виявився головним злодієм у його головному скандалі.

30 жовтня 2017 року Міністерство юстиції США оприлюднило висунені політтехнологові Полу Манафортові і його партнерові Річарду Ґейтсові обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006–2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах. Серед висунених їм обвинувачень – «змова проти США», змова з метою відмивання грошей, приховування фінансових даних, нереєстрація як агент іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США. Обидва заперечують свою провину. Це були перші обвинувачення в розслідуванні справи про втручання Росії у вибори президента США 2016 року і можливі зв’язки кампанії Трампа з Росією.