США: суд звільнив Манафорта з-під домашнього арешту з умовою носіння спеціального браслета

Колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт, обвинувачений у відмиванні грошей і роботі на іноземний уряд без повідомлення про це владі США, буде звільнений з-під домашнього арешту.

Федеральний суддя Емі Берман Джексон 15 грудня заявила, що готова задовольнити клопотання захисту, пом’якшивши умови тримання підозрюваного. За рішенням суду, після висунення звинувачень Пол Манафорт був переведений під домашній арешт під заставу в 10 мільйонів доларів. Ще п’ять мільйонів були внесені як бонди.

При цьому екс-керівнику виборчого штабу президента США буде заборонено залишати будинок після 21:00. Він також повинен постійно носити спеціальний браслет з GPS-передавачем.

Звинувачення, пред’явлені Манафорту і його бізнес-партнеру Ріку Ґейтсу, стали першими в розслідуванні про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року.

Минулого тижня слідчі з групи спецпрокурора Роберта Мюллера звернулися до суду з клопотанням, попросивши не розглядати прохання захисту Манафорта про зміну умов утримання. Причиною стала стаття для одного з українських видань, написана колишнім головою виборчого штабу разом з громадянином України, якого підозрюють у США в зв’язках з російськими спецслужбами.

Проте суддя Джексон вирішила задовольнити клопотання захисту Манафорта, заявивши, що обвинувачений вніс «достатню фінансову заставу», і зобов’язався бути на всіх судових засіданнях.