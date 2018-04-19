Окупація Криму в особах: хто захоплював український півострів

Що стало відомо з розслідування спільноти InformNapalm про російських військових, які 2014 року брали участь в анексії Криму? Чи може ця інформація допомогти Україні в деокупації півострова? Які білі плями все ще залишаються в історії про російське захоплення Криму?

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповідають спікер спільноти InformNapalm Михайло Макарук та експерт українського Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Антон Михненко.

‒ Михайле, чому так важливо встановити особи російських військових, які брали участь в анексії Криму?

Головна передумова наших досліджень ‒ це уникнути повторення історичних канонів, що вже затвердила щодо своєї терористичної діяльності Російська Федерація

​Макарук: Головна передумова наших досліджень ‒ це уникнути повторення історичних канонів, що вже затвердила щодо своєї терористичної діяльності Російська Федерація. Під час війни з Грузією були невідомі російські добровольці, під час чеченських воєн ‒ те саме, а в Криму вони намагаються спихнути все на безликих «зелених чоловічків». Тому ми запропонували світовій громадськості список із 1097 осіб з іменами, прізвищами, посадами та військовими званнями, ці люди можуть постати перед судом, оскільки їхні злочини не мають терміну давності. Це дамоклів меч, що нависає над тими, хто виконував злочинні накази вищого російського керівництва.

‒ Про які саме російські підрозділи у випадку з анексією Криму йдеться?

В окупації півострова брала участь військова бригада, що розміщується в місті Ханкала

​Макарук: Ми точно знаємо, що в окупації півострова брала участь військова бригада, що розміщується в місті Ханкала. Зараз усі ці відомості в публічному доступі. Інформацію нам люб'язно передав «Український кіберальянс» ‒ він допоміг підтвердити ідентифікацію, в якій потім ми ще раз переконалися. Ми перевіряли інформацію щодо кожного зазначеного ними прізвища, використовуючи методи розвідки за відкритими джерелами. Проаналізували профілі військовослужбовців у соцмережах, також публікації в ЗМІ з фото та відео. Точно так само підтвердили факти їхнього перекидання в Крим, перебування там. До того ж, ми виявили, що військова техніка саме цього військового формування брала участь в окупації півострова.

‒ Як саме вони діяли в Криму?

Для окупації Криму російська влада використовувала приблизно 70 тисяч військовослужбовців

​Макарук: Трьома основними способами. Одні російські військові прибували на півострів під виглядом цивільних і формували так зване «ополчення», «самооборону» і блокували українські військові частини, а також формували необхідну Росії громадську думку. Інші переодягалися в форму української міліції і під таким прикриттям виконували свої завдання. І лише треті ‒ ті самі «зелені чоловічки» в повному екіпіруванні проводили реальні спецоперації. В цілому для окупації Криму російська влада використовувала приблизно 70 тисяч військовослужбовців, які або вже перебували там, або були додатково перекинуті повітрям і морем. Ми дійшли висновку, що є окрема каста російських військових, які використовуються саме для загарбницьких операцій, причому їхня діяльність не обмежується Кримом, Донбасом і Грузією. За нашими оцінками, їх до 10% від загальної чисельності військ.

‒ Добре, тепер ми знаємо багато імен із підтвердженням участі в анексії Криму. Що далі?

Макарук: Головне ‒ невідворотність покарання. Ми передали свої відомості до Міністерства юстиції, що готує обвинувальний акт України проти Росії в міжнародних інстанціях. А воєнні злочини, нагадую, не мають терміну давності.

‒ Над чим працюєте зараз?

Макарук: Ми ще обробляємо великий масив інформації, пов'язаний з іншими військовими частинами. Там фігурувало ще мінімум чотири бригади ВДВ, п'ять мотопіхотних бригад, а також підрозділи Головного розвідувального управління Росії. Всі ці списки теж будуть опубліковані.

‒ Дякую, Михайле. Чи не можуть потім ці військові сказати, що просто виконували накази, Антоне?

Росія під час анексії Криму просто зобов'язала своїх військовослужбовців не носити жодних знаків розпізнавання. У міжнародному праві це незаконні збройні формування

​Михненко: Є міжнародне законодавство. У ньому чітко записано, що військовослужбовець має бути маркований. На ньому мають бути відповідні шеврони, нашивки з прізвищем, групою крові та приналежністю до військової частини, до збройних сил у цілому. Російська Федерація під час анексії Криму просто зобов'язала своїх військовослужбовців не носити жодних знаків розпізнавання. У міжнародному праві це незаконні збройні формування. Росіяни постійно користувалися тим, що не можна ідентифікувати їхніх військових, зокрема й на Донбасі.

‒ Але що можна зробити проти них прямо зараз?

Михненко: Україна має робити точно так само, як Слідчий комітет Російської Федерації: побачили факт, порушили кримінальну справу, а далі вже суд заочно ухвалює рішення щодо цих військовослужбовців. У нас таке законодавство вже є. Зрозуміло, що ці військовослужбовці в Україні не з'являться, але можуть з'явитися в Криму чи на окупованій частині Донбасу. Нам дуже важливо показувати міжнародній спільноті, що ми намагаємося притягнути цих людей до відповідальності, а Росія нікого не видає.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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