Сухі пайки допомогли волонтерам виявити раніше не відомих учасників російської окупації Криму

Військовослужбовці російської військової частини № 27777 брали участь у військовій операції анексії Криму, мовиться в розслідуванні міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Згідно з матеріалом, до волонтерів потрапили два списки, в яких фігурує 1097 військових. Під час розслідування волонтери дійшли висновку, що російські військові зі списку були причетні до операції анексії півострова.

За словами розслідувачів, «Український кіберальянс» передав їм два текстові документи з пошти Олександра Попова, начальника продовольчої служби тилу військової частини № 27777 Південного військового округу Росії (18-я окрема мотострілецька бригада, пункти постійної дислокації – Калиновська і Ханкала, Чечня). Вони зазначають, що обидва документи стосуються забезпечення солдатів харчуванням. Перший з них датований 6 березня 2014 року.

«Це витяг з наказу № 48 військової частини 27777, що каже: «Вказаних нижче військовослужбовців батальйону спеціального призначення вважати з 7 березня 2014 року такими, що відбули для виконання бойового завдання, зняти з котлового забезпечення, видати сухий пайок терміном на 11 (одинадцять) діб з 7 березня до 17 березня і видати продовольчий атестат на руки». Далі йде перелік з 202 військовослужбовців», – заявили розслідувачі.

За їхніми словами, другий документ – це виписка з наказу по військовій частині № 27777 під номером 53. Вона оформлена 14 березня 2014 року.

«Вказаним нижче військовослужбовцям військової частини 27777, 63354, 29202, що вибули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 3 (три) доби з 16 березня 2014 року до 18 березня 2014 року», – цитують документ волонтери, додаючи, що в переліку 891 прізвище.

Вони цікавляться, «яке бойове завдання збираються виконувати 1100 людей, 202 з яких перебувають у батальйоні спеціального призначення?»

Засновник і волонтер міжнародної спільноти InformNapalm Роман Бурко розповів в коментарі Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, що після отримання списків і документів активісти розпочали «проводити розвідку» щодо фігурантів, базуючись на відкритих джерелах.

«У ході розслідування ми знайшли профілі багатьох (російських – ред.) солдатів, знайшли фото з медалями «за повернення Криму», деякі з військовослужбовців навіть потім судилися з Міноборони Росії і проходили в судових позовах. Ці та багато інших фактів складалися в пазл, що дозволяє точно стверджувати, що зазначені військовослужбовці брали участь в анексії», – каже Бурко.

За його словами, на підготовку цього звіту витратили близько трьох місяців. Він висловив надію, що це розслідування буде використане Україною в міжнародних судах проти Росії.

«Ми не стали затягувати з публікацією, бо Україна продовжує подавати нові й нові позови до Росії щодо Криму й Донбасу. І ми, звісно ж, розраховуємо, що наші матеріали будуть уважно вивчені компетентними органами і структурами», – додав він.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.