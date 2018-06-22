У листі Януковича до Путіна було 6 аркушів – екс-охоронець

У листі екс-президента України Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна щодо військової допомоги було 6 аркушів, розповів екс-охоронець Сергій Бернацький в Оболонському райсуді, де розглядається справа про державну зраду Януковича.

За словами екс-охоронця, Янукович говорив, що не буде звертатися за військовою допомогою до Росії.

«Після цього він розпорядився, щоб його не турбували, щоб він міг попрацювати. Згодом я дізнався, що Янукович працював над зверненням до президента РФ. У листі було 6 аркушів, здається», – сказав Бернацький.

За його словами, звернення він спочатку особисто друкував з рукописного тексту, потім його ще раз передрукували, після того, як йому віддали ці аркуші з правками. Потім, зазначив Бернацький, викликали іншого екс-охоронця Януковича, Володимира Павленка, який і відправляв цей лист.

Оболонський районний суд Києва 22 червня продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Триває допит свідків захисту.

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У п’ятницю суд допитав екс-охоронця Януковича Сергія Бернацького, який був офіцером охорони колишнього президента і супроводжував Януковича, коли той у лютому 2014 року після подій на Майдані втік з Києва.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович залишив територію України до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.